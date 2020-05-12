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14:53 (мск), источник: ТАСС

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут в СК данные о хакерских атаках

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/ — Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планируют передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых были зафиксированы хакерские атаки во время проведения акции 9 мая. Об этом в ходе пресс-конференции онлайн во вторник сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия “Бессмертного полка онлайн” мы зафиксировали все ip-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что прежде чем закончится этот проект этот перечень ip-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник», — сказал он.

«Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду», — сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен.
Елена Цунаева

Она уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

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«646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64 процента — это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27 процентов — территория Северной Америки и 3 процента — Азии. Были атаки и с территории РФ», — добавила она.

В свою очередь председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что сайт волонтерыпобеды.рф 9 мая также подвергся хакерской атаке. «Она началась где-то с 8 часов утра и продолжилась до 18 часов, и в самый пик одновременно на сайт поступило порядка 123 тыс. запросов. Но, несмотря на это, волонтеры продолжили свою работу», — сказала она.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» идет на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

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