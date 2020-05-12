14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец украсил гостиную жевательными мишками (видео)
Его супруга попросила оформить стену «со вкусом».
32-летний строитель из Великобритании по имени Ник Смит решил не терять времени даром, сидя дома с семьей на изоляции. С появлением свободного времени мужчина почти ежедневно начал разыгрывать детей, жену Джесс и соседей. Поэтому, когда супруга попросила его сделать дома небольшой ремонт, украсив гостиную «со вкусом», Смит воспринял это как новый повод для пранка.
Мужчина потратил почти 4 часа, чтобы облизать и приклеить на стену более 6 тысяч жевательных мишек. К этому процессу Ник привлек и своих дочерей — 5-летнюю Амелию и 7-летнюю Изабеллу.
Когда Джесс увидела происходящее, то пришла в замешательство, ведь они договаривались изменить гостиную, покрасив стены. На это Ник ответил, что запрос был на декор «со вкусом», а жевательные мишки — лучшее, что для этого подходит.
Пранк Ник записал на видео и опубликовал в соцсетях еще в начале мая, но ролик стал популярным лишь спустя несколько дней благодаря пользователям Reddit. Тогда журналисты обратили внимание и на другие розыгрыши британского папы и сделали его знаменитым. В интервью изданию Ladbible Смит уточнил, что конфеты, которые он использовал для декора гостиной, были испорчены. Мишек с истекшим сроком годности он взял у своего друга, который владеет магазином сладостей. Ник посчитал, что обязательно найдет применение испортившимся конфетам.
Екатерина Гура