16:23 (мск), источник: РИА Новости
В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сознательного занижения смертности
«Такого сознательного занижения (смертности
Во вторник Россия достигла второго места в рейтинге стран по количеству выявленных случаев COVID-19 — 232 243. Лидерство прочно закрепилось за США — 1 347 936.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 — в