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16:23 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 201 921+69 556
Скончалось286 835+3 448
Выздоровело1 467 412+44 667
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Источник: РИА Новости

«Такого сознательного занижения (смертности из-за коронавируса)… На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Во вторник Россия достигла второго места в рейтинге стран по количеству выявленных случаев COVID-19 — 232 243. Лидерство прочно закрепилось за США — 1 347 936.

Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 — в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека.

Доцент ВШЭ Алексей Куприянов: количество смертей от COVID-19 гораздо больше, чем рапортуют
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16:31 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 12.05
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