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16:12 (мск), источник: Газета.Ру

Дочь Пескова рассказала о своем состоянии после госпитализации отца

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своем самочувствии после того, как ее отец был госпитализирован с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 201 921+69 556
Скончалось286 835+3 448
Выздоровело1 467 412+44 667
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Источник: РИА "Новости"

В беседе с «Газетой.Ru» девушка пояснила, что встречалась с отцом 10 дней назад.

«Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду», — сказала она.

Девушка добавила, что чувствует себя хорошо и волнуется за здоровье отца.

Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь умников, которые не верят в коронавирус уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации.
Елизавета Пескова

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом. Он также уточнил, что находится в клинике под наблюдением врачей.

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