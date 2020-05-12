19:07 (мск), источник: ТАСС
«Велесстрой» отправил домой более 1,4 тыс. вахтовиков с месторождений Ямала
13 мая из Сабетты вылетит очередная группа из 156 сотрудников компании.
ТАСС, 12 мая. Компания «Велесстрой» организовала выезд более 1,4 тыс. вахтовых рабочих с месторождений
Ранее издание «Накануне.ru» сообщало, что вахтовики компании «Велесстрой» в поселке Сабетта, где было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, протестуют, требуя отправки домой после завершения двухнедельного карантина.
«На встрече представителей руководства компании “Велесстрой” с вахтовиками, состоявшейся 10 мая в вахтовом жилом городке в поселка Сабетта, было отмечено, что сейчас плановая демобилизация вахтовиков с объектов в
В компании также отметили, что «Велесстрой» делает все от нее зависящее для скорейшей отправки своих работников к местам проживания.
По данным регионального оперативного штаба, на 12 мая на Ямале зарегистрировано 1 311 случаев заражения коронавирусом. При этом 964 случая было зафиксировано на месторождениях региона, более 200 случаев было зарегистрировано в поселке Сабетта. При этом на Ямале работает порядка 100 тыс. вахтовиков из разных регионов страны.