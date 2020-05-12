Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
369 литров пива или 1097 кг картошкиЧто можно купить на шведскую пенсию
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
16:44 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что коронавирус может сохраняться на поверхностях в течение трех суток

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Коронавирус устойчив в окружающей среде и может сохраняться на поверхностях до 72 часов. Об сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 210 074+74 018
Скончалось287 158+3 680
Выздоровело1 470 598+47 614
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"
Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, это требование по усиленным мерам дезинфекции.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Она добавила, что производство тестов для диагностики коронавируса увеличилось. «В РФ значительно расширено количество проводимых тестов. Тестом, важным для постановки диагноза, является ПЦР-тест. Количество этих исследований значительно увеличилось. В первую очередь, увеличилось их производство. Сегодня в РФ в неделю производятся тесты для 3 млн исследований», — сказала Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 12.05
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Американцев ждут нелегкие объяснения
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
У Татьяны Навки диагностирован коронавирус
Власти назвали условия для получения новых выплат на детей
В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России
Какие маски носят чиновники и во сколько это обходится бюджету
Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов
СК займется разместившими в «Бессмертном полку» фото нацистов
Здоровье
Врач описала лучшую маску для защиты от вирусов И предостерегла от повторного использования одноразовой маски.
Hi-Tech
Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей Сторонники теории заговора начали нападать на инженеров
Авто
Названы самые популярные автомобили в апреле (топ-10) В прошлом месяце было продано всего 53,3 тыс. машин — это на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года. Стали известны лидеры рухнувшего рынка
Кино
Степаненко показала свою первую роль в кино 30-летней давности Юмористка снялась в экранизации произведения Агаты Кристи
Новости партнеров
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Американцы разрабатывают новый вирус, чтобы забросить его в Россию
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Сулейман покорил мир. А глянь на жену
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Леди
Быть сильной как фигуристка: зарядка от 41-летней Ирины Слуцкой Смотри видео с упражнениями от известной спортсменки.
Новости партнеров
Брак Кристины Орбакайте снова терпит фиаско
Медики в ужасе: Россию ждет беда пострашнее коронавируса
Мишустин подписал бессрочный запрет на въезд в РФ
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь