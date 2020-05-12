Попова заявила, что коронавирус может сохраняться на поверхностях в течение трех суток

Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, это требование по усиленным мерам дезинфекции.
Анна Поповаглава Роспотребнадзора
Она добавила, что производство тестов для диагностики коронавируса увеличилось. «В РФ значительно расширено количество проводимых тестов. Тестом, важным для постановки диагноза, является ПЦР-тест. Количество этих исследований значительно увеличилось. В первую очередь, увеличилось их производство. Сегодня в РФ в неделю производятся тесты для 3 млн исследований», — сказала Попова.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116.