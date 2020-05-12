«Принес с работы»: Песков и Навка заразились коронавирусом

«Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка.
Фигуристка отметила, что в больницу они с мужем легли, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи.
Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.
Она отметила, что не знает, от кого именно Песков мог заразиться на работе.
Дмитрий Песков последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина, отмечается в
В начале мая стало известно об обнаружении коронавируса у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также его заместителя Дмитрия Волкова. На прошлой неделе Минстрой сообщил, что Якушев выписан из больницы и продолжит лечение дома. Коронавирусом заразилась и министр культуры Ольга Любимова. Болезнь у нее протекает в легкой форме, и о госпитализации речи не идет, отмечала секретарь министра Анна Усачёва.