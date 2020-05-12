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16:51 (мск), источник: Forbes

«Принес с работы»: Песков и Навка заразились коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка, заболели коронавирусом. В беседе с Daily Storm Навка рассказала, что они с супругом находятся в больнице.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 210 074+74 018
Скончалось287 158+3 680
Выздоровело1 470 598+47 614
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Источник: РИА "Новости"

«Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка.

Фигуристка отметила, что в больницу они с мужем легли, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи.

Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.
Татьяна Навка

Она отметила, что не знает, от кого именно Песков мог заразиться на работе.

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Дмитрий Песков последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина, отмечается в Telegram-канале, который ведут журналисты кремлевского пула «РИА Новости». Именно в этот день о своем положительном тесте на коронавирус президенту сообщил премьер Михаил Мишустин. В разговоре с ТАСС Песков отметил, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад.

В начале мая стало известно об обнаружении коронавируса у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также его заместителя Дмитрия Волкова. На прошлой неделе Минстрой сообщил, что Якушев выписан из больницы и продолжит лечение дома. Коронавирусом заразилась и министр культуры Ольга Любимова. Болезнь у нее протекает в легкой форме, и о госпитализации речи не идет, отмечала секретарь министра Анна Усачёва.

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