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18:41 (мск), источник: РИА Новости

Попова допустила ужесточение ограничений из-за COVID-19 в ряде регионов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все меры, которые предусматривают возможное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, должны быть эпидемиологически обоснованы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 215 514+72 544
Скончалось287 809+3 948
Выздоровело1 471 496+44 317
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Источник: РИА "Новости"

«После нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться. И это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть. В методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно», — подчеркнула руководитель ведомства.

При этом, по словам Поповой, чтобы претендовать на право перейти к более мягкому режиму ограничений, регионы должны ежедневно проводить по 70 тестов на наличие COVID-19 на 100 тысяч населения. Пока что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается «достаточно напряженной».

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«Уровень заболеваемости, который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, — это 158,3 случая на 100 тысяч человек — относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны», — добавила она, отметив, что нельзя сравнивать число заболевших в стране с населением более 100 миллионов с государствами, где проживают менее десяти миллионов.

Накануне Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции.

Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки. Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

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Ранее Анна Попова заявляла, что сценарий эпидемии COVID-19 в России и прохождение пика зависят в том числе от того, будет ли население соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников: в противном случае ограничения могут, наоборот, усилить.

Распространение коронавируса

По последним данным, в России зафиксировано 232 243 человека с подтвержденным COVID-19. Из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 погибли. За последние сутки прирост составил 10 899 случаев.

Во всем мире коронавирусу подвержены свыше четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 12.05
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