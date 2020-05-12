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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

38-летний бразилец случайно узнал, что у него три почки

Правда раскрылась, когда он пожаловался на боль в пояснице.

38-летний житель бразильского города Сан-Паулу в начале мая обратился в больницу Hospital do Rim с жалобой на боль в пояснице. Мужчина, чье имя не раскрывается, рассказал, что подозревает у себя проблемы с почками.

Врачи выслушали его жалобы и направили на компьютерную томографию. Снимок показал, что боли в спине вызваны грыжей межпозвоночного диска и его смещением, но это было далеко не самым интересным на результатах КТ.

Как и предполагал мужчина, почки тоже сыграли свою роль в этой истории. Вот только с ними все было в порядке, не считая того факта, что, вместо положенных двух, у мужчины их оказалось целых три, пишет FoxNews. Внимательно все изучив, медики пришли к выводу, что все почки совершенно здоровы и работают без аномалий.

Екатерина Гура

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