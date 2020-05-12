Коронавирус COVID-19: главные события 12 мая

Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. | Источник: РИА "Новости"
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом. Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с президентом России Владимиром Путиным больше месяца.
COVID-19 обнаружили и у Татьяны Навки, супруги представителя Кремля. Спортсменка сообщила, что они находятся под контролем врачей.
Новые случаи коронавируса в России
В России за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах. Накануне прирост составил 11 656 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 232 243.
Причину уязвимости мужчин перед коронавирусом нашли у них в крови
Практически с первых дней после начала эпидемии коронавирусной инфекции медики стали замечать, что болезнь значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.
Ученые предположили, что мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще из-за того, что в их крови гораздо больше белка ACE2, который помогает вирусу заражать здоровые клетки.
Как оценить реальное число жертв коронавируса
Более четырех миллионов человек по всему миру заразилось коронавирусом. Больше 280 тысяч умерло. Это данные официальной статистики, в которую в большинстве стран вносят только тех, кто умер, имея подтвержденный диагноз COVID-19. Можно ли полагаться на официальные данные?
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. Сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Такого сознательного занижения (смертности из-за коронавируса)… На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса.
Мелита Вуйнович представитель ВОЗ в РФ (цитата по «РИА Новости»)
Российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой по числу умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, смотрит и слушает то, что мы обсуждаем. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом о том, что уровень летальности в России в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, — они таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой.
Татьяна Голиковавице-премьер РФ (цитата по RNS)
Ветеран Великой Отечественной войны, Краснодарский край | Источник: РИА "Новости"
В МЧС рассказали о правильном ношении масок
В условиях пандемии коронавируса медицинские маски на лице надо плотно закреплять и не касаться их поверхности руками при снятии.
Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
Одноразовую маску нельзя надевать повторно, а влажную или отсыревшую маску надо сменить на новую.
Новый случай заражения в Китае
Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.
Власти китайского Уханя, с которого началась пандемия коронавируса, планируют за 10 дней взять анализы у всего 11-миллионного населения города, сообщают государственные СМИ.
Опровергнут миф о распространении коронавируса
Канадские ученые проверили распространенный миф о том, что с наступлением жаркой погоды вирус SARS-CoV-2 будет менее активным и пандемия прекратится. Результаты исследования не показали никакой связи между наступлением лета в северном полушарии Земли и окончанием пандемического кризиса.
Какие маски носят российские топ-чиновники и во сколько это обходится бюджету
Многие российские государственные деятели не могут работать удаленно из-за пандемии коронавируса. Поскольку рабочие поездки и многочисленные встречи теперь крайне опасны, им приходится пользоваться защитными масками. Какие же маски и респираторы предпочитают министры, губернаторы и важные медицинские чиновники?
Франция выходит из самоизоляции
Франция начинает выбираться из карантина, который продолжался 55 дней. Обязательная самоизоляция кончилась: можно не только выходить из дома, но и совершать поездки в радиусе 100 км от места жительства.
Теперь французам можно даже собираться компанией — до 10 человек. Возобновили работу полмиллиона предприятий и магазинов, открылись ясли, детские сады и начальные школы.
Мужчина, одетый как индуистский бог смерти Яма, держит атрибуты на тему коронавируса. В Индии полиция Нью-Дели устраивает флешмобы, чтобы показать опасность пандемии и призвать людей оставаться дома. | Источник: Reuters
Индийское чудо
Каким чудом перенаселенное государство, где живет свыше 1,3 млрд человек, а в городах полно трущоб, воспетых Болливудом, оказалось в числе стран, наименее пострадавших от CОVID-19? Индию спасла ставка на жесткую изоляцию и дубинки, уверяют одни. Коронавирус бессилен против древней магии и астрологии, убеждены другие. Кто же прав?
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