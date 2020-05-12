Голикова прокомментировала публикацию о «занижении» смертности от Covid-19

«Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, смотрит и слушает то, что мы обсуждаем. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом о том, что уровень летальности в России в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, — они таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой», — сказала Голикова.
Она напомнила, что ежемесячно в России публикуется статистика смертности по основным причинам. По ее словам, отчет за апрель выйдет в конце мая.
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«Да, в Москве высокий уровень выявленных. Это потому что Москва — один из тех регионов, которые много людей тестирует, много людей (зараженных) выявляет. И Москва, как крупный промышленный и транспортный узел, самой первой столкнулась с этой инфекцией, но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности», — добавила Голикова.
Ранее Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72% больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и
По данным оперативного штаба на 12 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 899 — до 232 243. В общей сложности выздоровели 43 512 человек, зафиксировано 2 116 смертей, связанных с коронавирусом.