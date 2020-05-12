Как будут работать прачечные, химчистки и салоны красоты после карантина

И чтобы сохранить жизнь и здоровье в условиях этой новой реальности, придется выработать ряд правил и организовать жизнь
Так, сегодня доказано, что новый коронавирус остается активным на поверхностях до 72 часов — и это означает, что теперь придется особо тщательно соблюдать гигиенические меры, проводить влажную уборку помещений, дезинфицировать поверхности и, конечно, содержать в чистоте руки. Вирус, который, как считалось в самом начале, «не передается от человека к человеку», теперь признан в несколько раз более контагиозным, чем грипп — значит, ношение масок — это не блажь и не избыточное требование властей, а необходимое средство защиты.
По словам Анны Поповой, необходимым мерам безопасности и профилактики нужно следовать не только в повседневной жизни, по новым правилам должна строиться работа всех предприятий, когда они постепенно будут возобновлять свою работу.
«В Роспотребнадзоре подготовлены методические рекомендации для предприятий разных отраслей, в которых детально прописано, как должна теперь строиться их работа», — отметила Анна Попова. Вот как будет выглядеть особый «коронавирусный режим» при работе предприятий сферы услуг.
Например, перед открытием любого предприятия сферы обслуживания обязательна генеральная уборка и дезинфекция. Компромиссы тут не уместны. Более тщательная обработка помещения, проветривание должны теперь проводиться чаще.
Внутри салона красоты принцип организации работы прост: один парикмахер — один клиент, и никаких ожидающих в очереди.
Ко многим требованиям мы уже, по сути, привыкли. Входить в помещение «просто так» нельзя, да и скопление работников и посетителей не допускается. Сотрудники проходят обязательный «температурный фильтр» до начала работы и мерят температуру в течение смены. Понятно, что они должны работать в масках и перчатках (владелец точки должен за этим следить — это его ответственность), те же ограничения касаются и клиентов.
Сотрудникам сферы услуг теперь не разрешено принимать пищу на рабочем месте. Для этого нужна отдельная комната с раковиной, чтобы обеспечить возможность помыть руки.
Еще строже порядок для парикмахерских и салонов красоты. Там работа только по предварительной записи, чтобы исключить очереди. В крайнем случае — клиентам предлагается подождать у входа на улице, с соблюдением разметки.
Внутри салона красоты принцип работы прост: один парикмахер — один клиент, в зале больше не должно никого быть. Работник обязан надеть защитную одежду и респиратор, причем экипировка меняется каждые три часа, а после смены проводится капитальная стирка и дезинфекция.
Как подчеркнула Анна Попова, именно соблюдение самоизоляции и дистанцирования позволило замедлить распространение инфекции и сгладить пики заболеваемости, поэтому эту эффективную меру нам придется соблюдать и в дальнейшем.
По единодушному мнению ученых, вирус останется с нами надолго, и нам предстоит жить и соблюдать особые правила безопасности с учетом этой реальности.
Ирина Невинная