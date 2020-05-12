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19:52 (мск), источник: Российская газета

Как будут работать прачечные, химчистки и салоны красоты после карантина

Отношение к методам защиты от эпидемии COVID-19 в мире разное. Но ученые всех стран, включая и Россию, единодушны в одном: коронавирус определен как инфекция, которая останется с нами надолго, — заявила во вторник глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в Белом доме.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 222 968+79 998
Скончалось288 368+4 507
Выздоровело1 476 137+48 958
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Источник: РИА "Новости"

И чтобы сохранить жизнь и здоровье в условиях этой новой реальности, придется выработать ряд правил и организовать жизнь по-новому. «Мы уже многое знаем об особенностях новой инфекции и течении заболевания, которое она вызывает, поэтому нужны новые правила нашего повседневного поведения, которые учитывают эти знания», — пояснила Попова.

Так, сегодня доказано, что новый коронавирус остается активным на поверхностях до 72 часов — и это означает, что теперь придется особо тщательно соблюдать гигиенические меры, проводить влажную уборку помещений, дезинфицировать поверхности и, конечно, содержать в чистоте руки. Вирус, который, как считалось в самом начале, «не передается от человека к человеку», теперь признан в несколько раз более контагиозным, чем грипп — значит, ношение масок — это не блажь и не избыточное требование властей, а необходимое средство защиты.

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По словам Анны Поповой, необходимым мерам безопасности и профилактики нужно следовать не только в повседневной жизни, по новым правилам должна строиться работа всех предприятий, когда они постепенно будут возобновлять свою работу.

«В Роспотребнадзоре подготовлены методические рекомендации для предприятий разных отраслей, в которых детально прописано, как должна теперь строиться их работа», — отметила Анна Попова. Вот как будет выглядеть особый «коронавирусный режим» при работе предприятий сферы услуг.

Например, перед открытием любого предприятия сферы обслуживания обязательна генеральная уборка и дезинфекция. Компромиссы тут не уместны. Более тщательная обработка помещения, проветривание должны теперь проводиться чаще.

Внутри салона красоты принцип организации работы прост: один парикмахер — один клиент, и никаких ожидающих в очереди.
Анна Попова

Ко многим требованиям мы уже, по сути, привыкли. Входить в помещение «просто так» нельзя, да и скопление работников и посетителей не допускается. Сотрудники проходят обязательный «температурный фильтр» до начала работы и мерят температуру в течение смены. Понятно, что они должны работать в масках и перчатках (владелец точки должен за этим следить — это его ответственность), те же ограничения касаются и клиентов.

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Сотрудникам сферы услуг теперь не разрешено принимать пищу на рабочем месте. Для этого нужна отдельная комната с раковиной, чтобы обеспечить возможность помыть руки. По-прежнему в силе требование о дистанцировании. Расстояние между людьми — не менее 1,5 метра.

Еще строже порядок для парикмахерских и салонов красоты. Там работа только по предварительной записи, чтобы исключить очереди. В крайнем случае — клиентам предлагается подождать у входа на улице, с соблюдением разметки.

Внутри салона красоты принцип работы прост: один парикмахер — один клиент, в зале больше не должно никого быть. Работник обязан надеть защитную одежду и респиратор, причем экипировка меняется каждые три часа, а после смены проводится капитальная стирка и дезинфекция.

Кроме того, для таких предприятий введено обязательное обеззараживание воздуха внутри помещения.

Как подчеркнула Анна Попова, именно соблюдение самоизоляции и дистанцирования позволило замедлить распространение инфекции и сгладить пики заболеваемости, поэтому эту эффективную меру нам придется соблюдать и в дальнейшем.

По единодушному мнению ученых, вирус останется с нами надолго, и нам предстоит жить и соблюдать особые правила безопасности с учетом этой реальности.
Анна Попова

Ирина Невинная

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