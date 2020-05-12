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20:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мадонна, Леди Гага, Де Ниро и другие звезды стали жертвами атаки хакеров

Хакеры взломали компьютерную систему адвокатской конторы в Нью-Йорке, которая обслуживает голливудских и других звезд, в том числе Рода Стюарта, рэпера Lil Nas X, Роберта Де Ниро, Мадонну, Элтона Джона и других.

Источник: GETTY IMAGES

Сайт Grubman Shire Meiselas & Sacks недоступен, а хакеры утверждают, что в их распоряжении оказалось 756 гигабайтов информации, в том числе контракты и личная переписка музыкантов и актеров Голливуда.

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Злоумышленники опубликовали скриншот, как они утверждают, контракта на мировой тур Мадонны Madame X в 2019—2020 годах, и требуют от адвокатской конторы выкуп.

Пока неясно, сколько именно денег требуют хакеры и ведет ли с ними переговоры адвокатское бюро.

Grubman Shire Meiselas & Sacks сообщила в заявлении, что делает все возможное, чтобы разобраться с ситуацией.

На данный момент на сайте Grubman Shire Meiselas & Sacks виден лишь ее логотип, но в интернете можно найти информацию о ее клиентах, среди которых не менее 200 звезд и известных компаний.

Среди прочих, ее услугами пользовались сэр Элтон Джон, Барбара Стрейзанд, Барри Манилоу, Леди Гага, U2 и Майк Тайсон.

Рэпер Дрейк — тоже клиент Grubman Shire Meiselas & Sacks | Источник: EPA

Хакеры, которые называют себя REvil или Sodinokibi, в январе уже атаковали сайты компании обмена валюты Travelex, требуя выкуп.

Вредоносные вирусы-вымогатели блокируют доступ к компьютерной системе, а затем требуют от жертвы выкуп за восстановление доступа к информации.

Хакеры утверждают, что обладают всеми этими файлами | Источник: EMSISOFT
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Хакеры выложили в интернет скриншот с перечнем полученных ими файлов.

Публикация части украденной информации — обычная практика хакеров, цель которой — продемонстрировать, что им и в самом деле удалось взломать систему.

«У компаний, оказавшихся в таком положении, мало вариантов, — говорит Бретт Кэллоу, аналитик по киберугрозам из фирмы Emsisoft. — Невыплата выкупа приведет к публикации информации; выплата — к весьма хлипкому обещанию злоумышленников удалить украденные файлы».

Би-би-си обратилась за комментарием к Grubman Shire Meiselas & Sacks и некоторым из ее знаменитых клиентов.

Джо Тайди, корреспондент по вопросам кибербезопасности

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