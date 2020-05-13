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14:42 (мск), источник: Газета.Ру

С бранью и оружием: как в США осаждают рестораны

Владельцы открывшихся ресторанов США шокированы поведением посетителей.

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Источник: РИА "Новости"
В США на прошлой неделе стали открываться после карантина рестораны и кафе. Во всех заведениях пока действуют ограничения в виде предписанной дистанции и количества посетителей. Но люди на радостях бросились в заведения, вызвав шок у сотрудников и нарушая все положенные меры безопасности.

В американском штате Массачусетс впервые после карантина в пятницу открылся магазин мороженого, который торгует навынос. Это событие неожиданно вызвало слишком большой ажиотаж — такой, что на следующий после открытия день владельцу заведения пришлось снова закрыть его.

Причиной стало неподобающее поведение клиентов мороженщика. Они не только не соблюдали дистанцию и меры предосторожности, но и напротив, оскорбляли сотрудников, создавая угрозу для безопасности. Одной из сотрудниц кафе «Полярная пещера» даже пришлось уволиться.

Одна из моих лучших сотрудниц уволилась вчера в конце смены. Она еле дотянула до завершения рабочего дня. За этот день в ее адрес прозвучали такие слова, которые не услышишь даже в мужской раздевалке. А ей всего-то 17 лет.
Марк Лоуренс — в комментарии CNN
Владелец кафе
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Причиной для оскорблений, видимо, послужили ограничения, которые Лоуренс ввел в своем магазине с целью снизить риск заражения коронавирусной инфекцией для клиентов. Он попросил их оставлять заказ заранее, минимум за час до получения, чтобы не создавать толпу и не нагружать сотрудников. Однако неблагодарные посетители явно не оценили заботу о своей безопасности. Они не только проигнорировали требования заведения, но и выражали агрессивное недовольство скоростью работы сотрудников, когда те мешкали с большим количеством заказов.

«Мой магазин открылся в каком-то совершенно новом мире, где все в масках и перчатках, где мы бегаем как цыплята, а люди вокруг требуют мороженого, — эмоционально восклицал Лоуренс. — Мы не в травмпункте, это всего лишь магазин мороженого!».

По его мнению, люди за время карантина забыли, как обращаться с другими людьми, одичав от одиночества и утратив навыки социальной коммуникации.

«Они не понимают, что других нужно уважать», — заключил бизнесмен. По его словам, люди так активно выражали свое негодование, используя бранные слова, что магазину пришлось оставаться открытым еще два часа спустя официального закрытия, потому что обслужить всех желающих просто не успели. В какой-то момент один из клиентов даже встал за прилавок, чтобы помочь несчастным продавцам раздавать мороженое.

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Как позднее написал в своем Facebook владелец заведения, за 19 лет его практики это самый ужасный день, именно поэтому он принял решение закрыть кафе до лучших времен и не выходить на работу на следующий день. Однако пользователи социальных сетей так растрогались его историей и преисполнились сочувствием, что убедили его все-таки снова открыть кафе в воскресенье. Люди извинились за свое поведение и исправились, стали более дисциплинированными.

«Сегодня совсем другое дело, — написал Лоуренс в Facebook после второго дня торговли. — Люди размещали свои заказы заранее, как я того требовал, все следовали правилам социального дистанцирования, все сработало как надо».

Рестораны в США пока открываются в зависимости от расположения в определенном штате, ограничения где-то ослаблены, а где-то отменены вовсе.

В Северной Каролине заведениям пока разрешили торговать только навынос, но 9 мая в кафе Subway, где подают длинные сэндвичи, заглянули люди, протестующие против режима домашнего карантина, с большими ружьями, которые в соцсетях уже сравнили по размеру с гигантскими батонами хлеба.

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11 вооруженных мужчин разного возраста зашли в кафе, чтобы сделать заказ, но их попросили удалиться. Это были участники группировки «Голубой Иглу», которые вышли на демонстрацию в поддержку первой и второй поправок к конституции, в которых говорится о свободе собраний, чтобы отстоять свое право на встречи с друзьями и занятия спортом.

Попавшие в объектив фотожурналиста Трэвиса Лонга колоритные манифестанты привлекли внимание пользователей соцсетей и даже знаменитостей. Актриса Миа Фэрроу написала в Twitter: «Заносчивые, вооруженные глупцы с белой кожей и привилегиями». На фотографиях видно, что один мужчина одет в футболку с символикой американского флага, другой, делающий селфи на фоне кафе, прикрепил флаг к ружью. В Северной Каролине хранение и ношение оружия не запрещено, но использовать его на демонстрациях нельзя.

«Мы — мирная организация, — говорится в заявлении группы на Facebook. — Мы не ищем войны, мы ей противимся. Мы хотим, чтобы все улыбались, жали друг другу руки и были доброжелательны. Вооруженное общество — это вежливое общество.

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36-летняя жительница Огайо отреагировала на фотографии созданием фотожабы, где заменила ружья участников демонстрации гигантскими сэндвичами.

«Я хотела подчеркнуть абсурдность ситуации, когда протестуют против распоряжений правительства, призванных защитить людей, да еще и с помощью оружия, которое также бессильно в борьбе с коронавирусом, как гигантский сэндвич», — рассказала американка в письме изданию News&Observer.

На записи, которая попала в интернет, участник демонстрации спрашивает у сотрудника кафе, не возражает ли он против того, чтобы заказ употребили внутри заведения, хотя это запрещено. Акцент был сделан на то, что оружие в кафе принесли не для того, чтобы угрожать кому-то или захватывать кафе. В ответ на вопрос их попросили удалиться, но некоторые демонстранты все-таки не подчинились требованиям и продолжили есть свои сэндвичи внутри помещения.

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