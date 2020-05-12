Скворцова сообщила об огромном резерве врачей для борьбы с коронавирусом

«На самом деле этому вопросу особое внимание уделяется уже на протяжении последних двух месяцев и министерством здравоохранения, и Федеральным медико-биологическим агентством. Мы имеем огромный резерв, резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, каким образом себя сберечь от инфицирования, ну и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям», — сказала Скворцова.
По ее словам, ФМБА перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах.
По данным оперативного штаба на 12 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 899 — до 232 243. В общей сложности выздоровели 43 512 человек, зафиксировано 2 116 смертей, связанных с коронавирусом.