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22:14 (мск), источник: RNS

Скворцова сообщила об огромном резерве врачей для борьбы с коронавирусом

В России огромный резерв врачей разных специальностей, которые проходят интенсивный курс подготовки к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 238 703+84 832
Скончалось290 269+5 641
Выздоровело1 482 583+49 736
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Источник: РИА "Новости"

«На самом деле этому вопросу особое внимание уделяется уже на протяжении последних двух месяцев и министерством здравоохранения, и Федеральным медико-биологическим агентством. Мы имеем огромный резерв, резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, каким образом себя сберечь от инфицирования, ну и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям», — сказала Скворцова.

По ее словам, ФМБА перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах.

По данным оперативного штаба на 12 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 899 — до 232 243. В общей сложности выздоровели 43 512 человек, зафиксировано 2 116 смертей, связанных с коронавирусом.

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Источник:©Аргументы и факты
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