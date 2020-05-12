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12 мая, источник: РИА Новости

На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 239 872+80 495
Скончалось290 390+5 507
Выздоровело1 482 930+48 940
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Источник: РИА Новости

Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки населения. В частности, глава государства рассказал, что с 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет включительно выплатят по десять тысяч рублей.

Более полумиллиона заявок

Как рассказали в Минкомсвязи, на данный момент россияне подали более полумиллиона заявок.

«За один день с момента принятия решения мы запустили интерактивную форму для оформления выплаты на детей от трех до 16 лет и обновили форму выплаты на детей до трех лет, чтобы гражданам было проще подавать заявки, не выходя из дома», — отметил замглавы ведомства Олег Качанов.

К 20:30 по московскому времени число заявок суммарно возросло почти до 640 тысяч. В министерстве ожидают, что в ближайшее время их число достигнет миллиона.

В Минкомсвязи напомнили, что денежные средства можно получить на каждого ребенка подходящего возраста, имеющего российское гражданство. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября. Кроме того, с недавнего времени на портале госуслуг можно подать заявление на получение ежемесячной дополнительной выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет. Эта мера поддержки действует с апреля по июнь, однако подать заявку можно до 1 октября.

«Беспрецедентные меры»

Анонсированный Путиным антикризисный пакет поддержки экономики стал третьим по счету за время пандемии.

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Как рассказал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, общая сумма первых двух пакетов составила 2,1 триллиона рублей, а объем новой программы оценивается примерно в 800 миллиардов рублей.

«Принимаемые меры поддержки действительно носят беспрецедентный характер. Впервые используется такой мощный механизм прямой государственной финансовой помощи, государственных гарантий в таком объеме, даже погашение кредита за счет государства при соблюдении условия по сохранению рабочих мест», — отметил он.

Журавлев подчеркнул, что новый пакет помощи в основном направлен на поддержку наиболее пострадавших граждан и отраслей экономики.

В правительстве ранее напомнили, что оформить заявку для получения новых выплат можно не только на госуслугах, но и на сайте Пенсионного фонда. Кроме того, россияне могут лично обратиться в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трех.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.

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