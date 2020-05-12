На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей

Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки населения. В частности, глава государства рассказал, что с 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет включительно выплатят по десять тысяч рублей.
Более полумиллиона заявок
Как рассказали в Минкомсвязи, на данный момент россияне подали более полумиллиона заявок.
«За один день с момента принятия решения мы запустили интерактивную форму для оформления выплаты на детей от трех до 16 лет и обновили форму выплаты на детей до трех лет, чтобы гражданам было проще подавать заявки, не выходя из дома», — отметил замглавы ведомства Олег Качанов.
В Минкомсвязи напомнили, что денежные средства можно получить на каждого ребенка подходящего возраста, имеющего российское гражданство. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября. Кроме того, с недавнего времени на портале госуслуг можно подать заявление на получение ежемесячной дополнительной выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет. Эта мера поддержки действует с апреля по июнь, однако подать заявку можно до 1 октября.
«Беспрецедентные меры»
Анонсированный Путиным антикризисный пакет поддержки экономики стал третьим по счету за время пандемии.
Как рассказал
«Принимаемые меры поддержки действительно носят беспрецедентный характер. Впервые используется такой мощный механизм прямой государственной финансовой помощи, государственных гарантий в таком объеме, даже погашение кредита за счет государства при соблюдении условия по сохранению рабочих мест», — отметил он.
Журавлев подчеркнул, что новый пакет помощи в основном направлен на поддержку наиболее пострадавших граждан и отраслей экономики.
В правительстве ранее напомнили, что оформить заявку для получения новых выплат можно не только на госуслугах, но и на сайте Пенсионного фонда. Кроме того, россияне могут лично обратиться в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трех.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.