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12 мая, источник: РИА Новости

Депутат назвал слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих хамством

САРАТОВ, 12 мая — РИА Новости. Бывшая исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Саратовской области Лидия Бузовчук словами о том, что «рожающим все должны и обязаны», продемонстрировала хамское поведение, считает депутат Госдумы Николай Панков (ЕР).

Источник: Reuters

Ранее в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» под постом об объявленной президентом Владимиром Путиным единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет Бузовчук под псевдонимом «Лидия Прозорова» написала комментарий: «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали».

В пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.

«(И.о. главы района Алексей) Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям… Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе», — написал Панков в своем Telegram-канале.

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