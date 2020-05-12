Депутат назвал слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих хамством

Ранее в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» под постом об объявленной президентом Владимиром Путиным единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет Бузовчук под псевдонимом «Лидия Прозорова» написала комментарий: «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали».
В пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.
«(И.о. главы района Алексей) Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям… Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе», — написал Панков в своем Telegram-канале.