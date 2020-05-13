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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Ослабление карантина: будет ли на Черном море пляжный сезон

Власти могут разрешить открытие санаториев в Сочи с июня.

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Источник: РИА "Новости"
Пляжный сезон на Черном море может состояться: в Сочи с 1 июня отменят пропуска и начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Затем, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, заработают и отели. Крым пока не определился, но экономика полуострова без денег туристов рискует обвалиться.

Краснодарский край с его черноморскими курортами начнет постепенно открываться для туристов. Об этом во вторник сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Но старт сезона будет сопряжен с целым набором ограничений, введенных в связи с пандемией.

С 12 мая возобновляют работу все предприятия промышленности и сельского хозяйства, а также предприятия связи. С 23 мая начнут работать все строительные компании, магазины стройматериалов, автосалоны, организации бытовых услуг и магазины непродовольственных товаров до 400 кв. м.

Также с этой даты в городах и районах не будут нужны пропуска. Начнет работать в прежнем режиме общественный транспорт. При этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится.

«Все эти меры будут приняты, если позволит нам эпидобстановка. Число заболевших превышает две тысячи человек. Поэтому карантин до 23 мая мы не отменяем», — уточнил губернатор на заседании краевого оперативного штаба.

Тут вам не курорт

Но самое интересное, что власти решились возобновить с 1 июня работу санаториев. Речь идет именно о медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев.
Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края

Он добавил, что ответственность за соблюдение санаторного режима будет лежать на самом лечебном учреждении.

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Краевые власти дают понять, что, по крайней мере в июне, ограничения для туристов сохранятся. Основанием для проезда на море будет наличие путевки. От вокзалов и аэропортов «до мест оздоровления» будут организованы шаттлы, отдыхающие будут обязаны передвигаться «централизовано», уточняет краевая администрация.

Для поддержки туриндустрии регион на 50% снизит организациям и индивидуальным предпринимателям плату за аренду недвижимости и земельных участков, находящихся как в государственной, так и в муниципальной собственности. Эта мера коснется трех направлений экономической деятельности: гостиниц и ресторанов, туристических агентств, санаторно-курортных организаций. Бизнес сможет сэкономить на этом примерно 800 млн рублей, считают в краевой администрации.

Туристов решено привлечь отсутствием курортного сбора. Он не будет взиматься до 1 января 2021 года.

Нет вакцины — нет загара

В Крыму бронирование мест в местных отелях и санаториях запрещено до 1 июня. Когда на полуострове хотя бы частично отменят карантин — неизвестно. Крыму, как и другим органам исполнительной власти российских регионов, было предложено приостановить работу туриндустрии с 28 марта. С апреля здесь введен режим самоизоляции.

Решение на снятие антикарантинных мер, как известно, останется на усмотрение региональных властей. Глава Крыма Сергей Аксенов 7 мая высказал сомнение, что курортный сезон на полуострове вообще состоится.

Он призвал не строить иллюзий по поводу быстрого снятия всех ограничений. Это будет возможно только после выпуска вакцины.
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«Следим за новостями. Что будет с карантином — неизвестно. Но если Крым не откроется для туризма, экономика полуострова загнется», — сказал «Газете.Ru» предприниматель из Сакского района Крыма Василий.

«Никакие пособия не спасут»

Предприниматель владеет рестораном на морской набережной, в бизнесе заняты около 25 человек: официанты, повара, бармены, водители… «Они имеют возможность заработать только в сезон. Если турбизнес не будет открыт, никакие пособия, обещанные федералами, нас не спасут. Пособия по безработице хватит только на коммуналку и на сигареты», — говорит Василий.

Он считает нелогичными действия властей Краснодарского края, а это ориентир и для крымских властей, когда открываются санатории, а пляжи остаются закрытыми.

Не у всех санаториев есть пляжи. У частного сектора с его мини-отелями тем более нет пляжей. И кто тогда к нам поедет, если в жару 35 градусов нельзя будет поплавать в море.
Василий
предприниматель из Сакского района Крыма
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Впрочем, он знает, что уже сейчас на полуострове отдыхает немало полулегальных туристов, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Проезд через крымский мост бесплатный, а въезд на территорию Крыма на КПП, где дежурят гаишники, — «5 тысяч рублей с авто». И поезжай куда хочешь.

Так или иначе, но «Ростуризм» готовится к ослаблению карантина. Глава ведомства Зарина Догузова сообщила во вторник, что после снятия ограничений в стране планируется запуск нескольких десятков новых направлений и маршрутов — на Волге, в Алтайском крае и других регионах. Это будут наземные и круизные маршруты.

Внутренний туризм может стать одним из основных драйверов восстановления экономик регионов, считает Догузова. Причем глава «Ростуризма» посоветовала при планировании поездки выбрать вариант организованного туризма. Самостоятельный пакет, особенно на нераскрученных маршрутах, обойдется дороже.

К тому же турист, который предпочел купить путевку у туроператора или турагента, лучше защищен на случай второй волны пандемии и возврату к ужесточению карантинных мер.

«В ситуации с коронавирусом клиенты туроператоров оказались более защищенными. Туристы, чья поездка не состоялась, могут перенести путешествие на более поздние даты без изменения стоимости, либо сохранить средства на депозите, чтобы потом перенести их на новую заявку, по курсу на день оплаты», — пояснили в TUI Россия.

Если турист самостоятельно забронировал отель и перелет до места отдыха, рассчитывать на возврат денег в случае несостоявшегося тура будет сложно. Отдыхающему придется напрямую иметь дело с отелем, у которого, скорее всего, не окажется денег. Или с авиакомпанией, которая дошла до предбанкротного состояния из-за отсутствия полетов.

Государство сейчас срочно пытается узаконить для организованных туристов, пострадавших от режима пандемии, компромиссный вариант. Во вторник Госдума приняла в первом чтении поправки в действующий закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Поправки регламентируют порядок взаимоотношений туроператоров (и турагентов) с клиентами.

Суть поправок — ваучеры вместо денег.

Если турист до окончания периода действия ваучера не воспользуется им, договор о реализации турпродукта расторгается. В этом случае туроператор будет обязан возвратить уплаченные клиентом деньги в течение 10 рабочих дней — с процентами (1/365 ключевой ставки ЦБ РФ).

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Второе и третье чтение поправок пройдет 13 мая и до конца этого месяца туриндустрия получит обновленный закон. «Таким образом, туристы будут уверены в сохранности своих средств и в том, что запланированное путешествие, хоть и с отсрочкой, но состоится», — поясняют в TUI Россия.

Норма о замене денег на ваучеры также позволяет потребителям туруслуг перебронировать ранее оплаченный зарубежный отдых на российские направления, уточнили в туркомпании.

В 2016 году, когда летать на отдых в Египет и Турцию стало невозможно по политическим причинам и соображениям безопасности, взлетел спрос на черноморские курорты. За курортный сезон пляжи Краснодарского края посетило тогда рекордное количество отдыхающих — 7,5 млн человек. На Азово-Черноморское побережье Краснодарского края России 475 пляжей, в Крыму — 386.

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