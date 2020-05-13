02:33 (мск), источник: РИА Новости
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американская певица Ники Минаж более десяти лет ждала, чтобы
По информации издания, такого результата она смогла достичь только с помощью участия в записи ремикса на танцевальный трек «Say so» певицы Doja Cat (первоначальная версия песни входит в альбом 2019 года «Hot pink». — Прим.ред.). На этой неделе исполнительницы поднялись с этим вариантом с шестой позиции на первую.
«Не могу подобрать слова, чтобы сказать, насколько я благодарна вам, ребята, за то, что на прошлой неделе вы так усердно поддерживали эту работу, чтобы помочь нам войти в историю», — написала Минаж в соцсети.
Рэперше удалось возглавить рейтинг со 109-й попытки (именно столько треков она выпустила за этот период). До того она была первой в Billboard Hot 100 в 2010 году, когда спела композицию «Knockout» вместе с рэпером Лилом Уэйном.
После этого Ники Минаж несколько раз была близка к тому, чтобы занять эту позицию. В 2011 году трек «Super bass» поднялся на третье место. В 2012 песня «Starships» попала на пятую строчку. Ближе всех к первенству был хит 2014 года «Anaconda», который достиг второго места.