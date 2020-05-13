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02:33 (мск), источник: РИА Новости

Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американская певица Ники Минаж более десяти лет ждала, чтобы какая-нибудь композиция, которую она исполняет, вновь оказалась на первом месте в престижном музыкальном чарте Billboard Hot 100, сообщает Billboard.

Источник: AP/Invision

По информации издания, такого результата она смогла достичь только с помощью участия в записи ремикса на танцевальный трек «Say so» певицы Doja Cat (первоначальная версия песни входит в альбом 2019 года «Hot pink». — Прим.ред.). На этой неделе исполнительницы поднялись с этим вариантом с шестой позиции на первую.

«Не могу подобрать слова, чтобы сказать, насколько я благодарна вам, ребята, за то, что на прошлой неделе вы так усердно поддерживали эту работу, чтобы помочь нам войти в историю», — написала Минаж в соцсети.

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Рэперше удалось возглавить рейтинг со 109-й попытки (именно столько треков она выпустила за этот период). До того она была первой в Billboard Hot 100 в 2010 году, когда спела композицию «Knockout» вместе с рэпером Лилом Уэйном.

После этого Ники Минаж несколько раз была близка к тому, чтобы занять эту позицию. В 2011 году трек «Super bass» поднялся на третье место. В 2012 песня «Starships» попала на пятую строчку. Ближе всех к первенству был хит 2014 года «Anaconda», который достиг второго места.

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