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03:26 (мск), источник: РИА Новости

США изымают со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 13.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 255 194+83 335
Скончалось291 366+5 676
Выздоровело1 488 494+32 946
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Источник: РИА Новости

«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких “Авента-M”. В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате стабилизации ситуации с коронавирусом аппараты оказались не востребованы и не были развернуты в больницах, но они были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — отмечается в сообщении.

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