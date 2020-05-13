США изымают со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких “Авента-M”. В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате стабилизации ситуации с коронавирусом аппараты оказались не востребованы и не были развернуты в больницах, но они были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — отмечается в сообщении.