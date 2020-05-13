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04:43 (мск), источник: РИА Новости

В Китае выявили 15 новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 18 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 13.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 259 255+83 971
Скончалось291 843+5 872
Выздоровело1 493 091+37 229
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Источник: РИА Новости

Уточняется, что из семи новых случаев — 6 локальные, выявлены в провинции Цзилинь, еще один — ввозной, выявлен в Шанхае.

В общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1628 уже выздоровели, в больницах остаются 64 человека.

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«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 926 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 104 человека (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 189 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 8 таких случаев, из них 7 локальные, 1 — ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 750 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1047 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 991 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (42 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 372 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

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