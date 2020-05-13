11:31 (мск), источник: РИА Новости
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в Инстаграме
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили
Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств.
Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.