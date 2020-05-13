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11:31 (мск), источник: РИА Новости

В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в Инстаграме

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.

Источник: РИА "Новости"
Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств.
Представитель Facebook

Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.

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