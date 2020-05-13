11:03 (мск), источник: Авто Mail.ru
Реформу техосмотра отложили на год
Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян.
Весной следующего года российских автовладельцев ждут серьезные изменения в сфере технического осмотра машин. Реформы, направленные против недобросовестных операторов техосмотра, продающих диагностические карты «из-под полы», должны были начаться уже в июне нынешнего года, но помешала пандемия коронавируса.
Постановление «О проведении технического осмотра транспортных средств» было опубликовано на портале государственной правовой информации 12 мая 2020 года. Первый же пункт этого документа гласит: «утвердить прилагаемые правила проведения технического осмотра транспортных средств». Авто Mail.ru ознакомился с этими правилами и готов рассказать вам о том, что ждет россиян в сфере техосмотра уже с 1 марта 2021 года — именно тогда вступит в силу постановление.
Проходить техосмотр
Зато в правилах описана сама процедура технического осмотра. Первая ее часть — сверка идентификационных номеров с информацией в документах автомобиля. Если обнаружатся несоответствия — пройти осмотр не удастся. Аналогичный итог будет и в случае, если хозяин автомобиля откажется предоставить документы.
Сам осмотр будут проводить «отвечающие квалификационным требованиям» эксперты с применением специальных средств и «методов органолептического контроля». Интересно, что для каждого типа транспорта правила предусматривают определенную продолжительность осмотра. Так, для легкового автомобиля (категория М1) это 30 минут.
Отдельно отмечается, что эксперт должен проводить осмотр в «соответствии с требованиями к
Всего в списке требований, предъявляемых для проведения ТО, 83 пункта.
По итогам проверки всех этих пунктов, эксперт выносит решение о том, может ли автомобиль передвигаться по дорогам общего пользования. Проще говоря, оформляет диагностическую карту. Причем документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование. Как и сейчас, каждой диагностической карте будет присваиваться регистрационный номер.
Карту можно будет получить и «на руки» в бумажном виде — в том случае, если автовладелец об этом попросит. Бланк диагностической карты нового образца прилагается к постановлению, его первую страницу мы приводим ниже.
Отдельная глава правил посвящена процессу прохождения техосмотра с помощью специальных передвижных диагностических линий. Это своего рода мобильный «пункт ТО». Из документа следует, что применять такие линии будут в регионах, в которых не соблюдаются «минимальные нормативы обеспеченности населения пунктами технического осмотра». Работать такие «мобильные точки» будут по индивидуальному графику, составленному совместно с местными властями.
Для борьбы с продажей диагностических карт новые правила предусматривают не только изменение условий аккредитации операторов.
Еще одна мера, которая напрямую коснется автовладельцев — возможность аннулирования уже выданной диагностической карты. Схему этой процедуры в документе раскрывают достаточно подробно.
Аннулировать карту представитель надзорного органа может в случае, если обнаружится «диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».
Проще говоря, если машина не могла по ряду критериев пройти техосмотр, но получила диагностическую карту с допуском на дороги, — то такой документ аннулируют.
Впрочем, в правилах никак не оговаривается механизм определения исправности автомобиля на момент осмотра и легитимность выданного документа.
Зато известно, что в случае аннулирования карты об этом сообщат страховой компании, с которой на основе этого документа был заключен договор ОСАГО (напоминаем, что полис ОСАГО сейчас можно легко купить онлайн при помощи нашего удобного сервиса, к тому же еще можно и сэкономить). Уведомят и владельца автомобиля с «поддельным» техосмотром. Правила сообщают, что хозяина машины оповестят «способом, обеспечивающим фиксирование получения данного сообщения адресатом».
Первыми с проблемами после ужесточения контроля за операторами техосмотра могут столкнуться владельцы тюнингованных машин, ведь большинство автомобилей с доработками вряд ли способны легально получить диагностическую карту. Например, этот необычный «Москвич», историю которого вы узнаете, посмотрев видео ниже: