Бег на длинные дистанции: в регионах ослабляют режим самоизоляции

Вторник, 12 мая, стал если не переломным днем, то как минимум положил начало постепенному возвращению россиян к нормальной, докоронавирусной жизни. Президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней в России, а часть регионов, где это возможно, переходит к ослаблению режима самоизоляции. В Чувашии, к примеру, теперь можно заниматься спортом на улице, а в Ленинградской области — ходить в кино и музей. О том, на какие послабления пошли власти регионов и на каких условиях, читайте в обзоре «Известий».
Жителей Чувашии можно только поздравить: в нынешних условиях даже снятие запрета на прогулки дальше ста метров кажется роскошью (особенно для жителей Московского региона), не говоря уже о занятии спортом.
«Теперь жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м», — предупреждают местные власти.
При этом детские площадки и места массового посещения
В Петрозаводске разрешено гулять и заниматься спортом в парках, скверах, лесопарковых зонах и лесных массивах.
Разрешено пройтись или пробежаться жителям Орловской, Самарской, Белгородской, Новосибирской областей, в Пермском крае. Вдвоем можно гулять в Тюменской области и при соблюдении дистанции в 1,5 м от остальных горожан. Во время занятий спорта дистанция друг от друга должна составлять не менее 5 м.
С 14 мая в Волгоградской области разрешат прогулки и индивидуальные занятия спортом. В этот же день в Иркутской области начнется первый этап послаблений: также будет разрешено гулять и заниматься спортом (не более двух человек при соблюдении дистанции), а тысячи жителей вернутся на рабочие места.
«На первом этапе возобновления деятельности предприятий и организаций в условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Иркутской области начнут работу 8215 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 25 845 работников, — передают местные СМИ со ссылкой на власти региона.
В Тульской области вдобавок к спорту и прогулкам разрешили посещать бассейны (только при наличии справки), открылись небольшие магазины обуви, одежды, сантехники и промтоваров. Заработали МФЦ и органов ЗАГС (по предварительной записи).
На Сахалине можно посещать спортивные секции и на открытых площадках, и в залах. Кроме того, в районах, где нет заболевших коронавирусом, снова заработали детские сады и открылись школы для учеников 11 классов. При этом в классе могут находиться не более 15 человек, а ученики и педагоги должны носить маски.
С 12 мая в Москве заработали стройки и промышленные предприятия. Работа строительных и промышленных организаций возобновлена и в
Заработали промышленные предприятия, строительные компании, а также автосалоны и сервисы техобслуживания, ателье, прачечные и химчистки Рязанской области.
В Севастополе возобновлена работа предприятий судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, в городе открыты непродовольственные магазины, цветочные киоски; разрешена деятельность частных медицинских организаций, центров, лабораторий. Маломерные суда могут выходить в море, если они не оказывают коммерческие услуги.
В Вологодской области заработали все промышленные предприятия (как и в Саратовской области), а также 80% компаний малого и среднего бизнеса.
В Краснодарском крае со вторника возобновлена работа всех предприятий промышленного, сельскохозяйственного комплекса и связи.
В целом особый режим в Краснодарском крае продлен до 23 мая. Если к этому моменту ситуация останется стабильной, то власти обещают открыть предприятия строительного комплекса и смежных организаций, возобновится работа организаций бытового обслуживания, автосалонов, магазинов стройматериалов и других непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м.
С 1 июня санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, начнут принимать отдыхающих.
«Основанием для проезда в санаторий будет
В Карелии теперь можно привести себя в порядок в парикмахерской и салоне красоты.
«С 12 мая возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты — при строгом соблюдении целого ряда условий: отдельный вход, предварительная запись, 20-минутный интервал между посетителями и другое», — сообщила на своей страничке в социальной сети
В республике
Заработали салоны красоты и в Пермском крае, а также небольшие непродовольственные магазины (площадью до 50 кв.м.), дома быта, ателье, мастерские по ремонту компьютеров и бытовой техники. Согласно требованиям помещения необходимо проветривать каждые два часа, сотрудники обязаны носить СИЗ, соблюдать дистанцию друг с другом и между клиентами.
Послабления заметны и на Камчатке: разрешены прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, можно подстричься в салоне, отнести ковер в химчистку или, например, отдать обувь или одежду в ремонт. Все открывшиеся организации обязаны соблюдать масочный режим, никакой спонтанности (принимать только по предварительной записи) и очередей (не больше одного клиента в помещении).
В Кировской области заработали уличные рынки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв.м. В Адыгее заработали салоны красоты и автомойки, можно закупаться на рынках и ярмарках выходного дня.
В Татарстане отменили обязательные цифровые пропуска, введенные с 1 апреля.
«С 12 мая отменена система
База с персональными данными жителей, которые они указывали для получения пропуска, удалена, а в общей сложности на выход из дома было выдано более 13 млн разрешений. Прекратили работу 80 пунктов контроля, установленных на границах 14 городов республики, особый порядок въезда и выезда отменен.
Тем временем Башкирия, которая и до этого считалась, пожалуй, самым открытым регионом в стране, теперь и вовсе отменила режим всеобщей самоизоляции.
«Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода граждан, аннулируются. Мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение», — заявил глава Башкирии.
Снимается режим всеобщей самоизоляции в Мурманской и Калининградской областях, но жителям придется привыкать к другому режиму — масочному. При этом люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания
Отменен карантин в двух поселках Ямала — Пангоды и Ханымей, где ранее были выявлены очаги коронавируса. С 12 мая в ЯНАО разрешены прогулки при соблюдении дистанции, можно заниматься спортом, заработали салоны красоты, ателье и другие организации сферы бытовых услуг, магазины площадью менее 400 кв. м с отдельным входом, бани, сауны, массажные салоны.
В Ленинградской области с 12 мая можно сходить в кино, музей, театр и библиотеку. Также для жителей области теперь открыты предприятия торговли и сферы услуг.
«Бизнес должен оправдать наше доверие и строго соблюдать условия и правила, которые мы определили постановлением. В случае их нарушения будут приниматься меры административного наказания вплоть до закрытия бизнеса», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Для «красной» зоны, куда входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы, разрешена торговля непродовольственными товарами (исключение — парфюмерия и косметика, пользоваться примерочными нельзя); можно сходить на рынок и ярмарку, в торговый центр. Разрешена работа турбаз и домов отдыха — для проживания и отдыха на открытом воздухе. Музеям «красной» зоны можно проводить экскурсии, но только на свежем воздухе и для компании до пяти человек.
В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) разрешена торговля непродовольственными товарами без примерки, работают временные рынки и ярмарки, торговые центры и парки развлечений. Турбазам и домам отдыха разрешено размещать гостей для проживания и отдыха на открытом воздухе, обеспечивать питанием. Музеи в «желтой» зоне могут проводить экскурсии для посетителей на свежем воздухе — для групп до семи человек, и в помещении — до пяти человек.
На территории «зеленой» зоны (Волховский район, Сосновый Бор, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) можно свободно ходить за покупками, работают временные рынки, ярмарки, торговые центры и парки развлечений. Турбазы и дома отдыха работают без ограничений (разумеется, только при обязательном ношении масок в общественных местах). Музеи могут проводить экскурсии на свежем воздухе для неограниченного числа посетителей, а вот людей в помещении придется подсчитать — зеленый свет только группам численностью до девяти человек.
При этом спектаклей в «красной» и «желтой» зонах пока не посмотреть, но артистам разрешили репетировать. Библиотеки работают как в «зеленой», так и в «желтой» зонах.
Кроме того, с 12 мая в области заработали стоматологии, парикмахерские, возобновляется детская вакцинация.