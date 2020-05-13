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13:02 (мск), источник: Известия

Бег на длинные дистанции: в регионах ослабляют режим самоизоляции

Часть жителей страны теперь могут гулять в парках, заниматься спортом, ходить по магазинам и в бассейн.

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Источник: РИА "Новости"

Вторник, 12 мая, стал если не переломным днем, то как минимум положил начало постепенному возвращению россиян к нормальной, докоронавирусной жизни. Президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней в России, а часть регионов, где это возможно, переходит к ослаблению режима самоизоляции. В Чувашии, к примеру, теперь можно заниматься спортом на улице, а в Ленинградской области — ходить в кино и музей. О том, на какие послабления пошли власти регионов и на каких условиях, читайте в обзоре «Известий».

Спортивный интерес

Жителей Чувашии можно только поздравить: в нынешних условиях даже снятие запрета на прогулки дальше ста метров кажется роскошью (особенно для жителей Московского региона), не говоря уже о занятии спортом.

«Теперь жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м», — предупреждают местные власти.

На прогулку больше двух человек не собираться, исключение только для родителей: количество детей подсчитывать никто не будет, а вот на дистанцию от других граждан обратят внимание — она должна быть не менее 1,5 м.

При этом детские площадки и места массового посещения по-прежнему закрыты. Жители обязаны носить маски в транспорте, во время похода в магазин, аптеку и т. д.

В Петрозаводске разрешено гулять и заниматься спортом в парках, скверах, лесопарковых зонах и лесных массивах.

Источник: РИА "Новости"

Разрешено пройтись или пробежаться жителям Орловской, Самарской, Белгородской, Новосибирской областей, в Пермском крае. Вдвоем можно гулять в Тюменской области и при соблюдении дистанции в 1,5 м от остальных горожан. Во время занятий спорта дистанция друг от друга должна составлять не менее 5 м.

С 14 мая в Волгоградской области разрешат прогулки и индивидуальные занятия спортом. В этот же день в Иркутской области начнется первый этап послаблений: также будет разрешено гулять и заниматься спортом (не более двух человек при соблюдении дистанции), а тысячи жителей вернутся на рабочие места.

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«На первом этапе возобновления деятельности предприятий и организаций в условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Иркутской области начнут работу 8215 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 25 845 работников, — передают местные СМИ со ссылкой на власти региона.

В Тульской области вдобавок к спорту и прогулкам разрешили посещать бассейны (только при наличии справки), открылись небольшие магазины обуви, одежды, сантехники и промтоваров. Заработали МФЦ и органов ЗАГС (по предварительной записи).

На Сахалине можно посещать спортивные секции и на открытых площадках, и в залах. Кроме того, в районах, где нет заболевших коронавирусом, снова заработали детские сады и открылись школы для учеников 11 классов. При этом в классе могут находиться не более 15 человек, а ученики и педагоги должны носить маски.

На завод и в санаторий

С 12 мая в Москве заработали стройки и промышленные предприятия. Работа строительных и промышленных организаций возобновлена и в Санкт-Петербурге.

Заработали промышленные предприятия, строительные компании, а также автосалоны и сервисы техобслуживания, ателье, прачечные и химчистки Рязанской области.

В Севастополе возобновлена работа предприятий судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, в городе открыты непродовольственные магазины, цветочные киоски; разрешена деятельность частных медицинских организаций, центров, лабораторий. Маломерные суда могут выходить в море, если они не оказывают коммерческие услуги.

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В Вологодской области заработали все промышленные предприятия (как и в Саратовской области), а также 80% компаний малого и среднего бизнеса.

В Краснодарском крае со вторника возобновлена работа всех предприятий промышленного, сельскохозяйственного комплекса и связи.

В целом особый режим в Краснодарском крае продлен до 23 мая. Если к этому моменту ситуация останется стабильной, то власти обещают открыть предприятия строительного комплекса и смежных организаций, возобновится работа организаций бытового обслуживания, автосалонов, магазинов стройматериалов и других непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июня санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, начнут принимать отдыхающих.

При этом до 1 января 2021 года не будет взиматься курортный сбор.

«Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка. Ответственность за нахождение гостя на территории санатория будет лежать на самом лечебном учреждении», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба региона.

Стрижка только началась

В Карелии теперь можно привести себя в порядок в парикмахерской и салоне красоты.

«С 12 мая возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты — при строгом соблюдении целого ряда условий: отдельный вход, предварительная запись, 20-минутный интервал между посетителями и другое», — сообщила на своей страничке в социальной сети пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

В республике по-прежнему не работают детские сады, транспорт, торговые центры, точки общепита, но с 15 мая к работе приступят организации дополнительного образования. Преподаватели и ученики должны при этом находиться в масках, обязательны дезинфекция помещения и ведение карантинного журнала.

Источник: РИА "Новости"

Заработали салоны красоты и в Пермском крае, а также небольшие непродовольственные магазины (площадью до 50 кв.м.), дома быта, ателье, мастерские по ремонту компьютеров и бытовой техники. Согласно требованиям помещения необходимо проветривать каждые два часа, сотрудники обязаны носить СИЗ, соблюдать дистанцию друг с другом и между клиентами.

Кроме того, сотрудников салонов красоты и парикмахерских обязали замерять температуру у клиентов.

Послабления заметны и на Камчатке: разрешены прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, можно подстричься в салоне, отнести ковер в химчистку или, например, отдать обувь или одежду в ремонт. Все открывшиеся организации обязаны соблюдать масочный режим, никакой спонтанности (принимать только по предварительной записи) и очередей (не больше одного клиента в помещении).

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В Кировской области заработали уличные рынки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв.м. В Адыгее заработали салоны красоты и автомойки, можно закупаться на рынках и ярмарках выходного дня.

Статус: свободен

В Татарстане отменили обязательные цифровые пропуска, введенные с 1 апреля.

«С 12 мая отменена система SMS-сообщений для граждан, а также обязательность справки при передвижении. Но при выходе из дома предусмотрено обязательное ношение маски, респиратора, повязки», — заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

База с персональными данными жителей, которые они указывали для получения пропуска, удалена, а в общей сложности на выход из дома было выдано более 13 млн разрешений. Прекратили работу 80 пунктов контроля, установленных на границах 14 городов республики, особый порядок въезда и выезда отменен.

С отменой пропусков в Татарстане открыли двери магазины одежды и обуви, бытовой техники с отдельным входом, парикмахерские, спа-салоны, автосалоны, химчистки и ремонтные мастерские.

Тем временем Башкирия, которая и до этого считалась, пожалуй, самым открытым регионом в стране, теперь и вовсе отменила режим всеобщей самоизоляции.

Источник: Известия

«Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода граждан, аннулируются. Мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение», — заявил глава Башкирии.

Вместе с тем для школьников и пожилых людей действует жесткий запрет на перемещение в определенные часы: людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями запрещено выходить на улицу с 18:00 до 06:00, школьники должны оставаться дома с 20:00 до 14:00.

Снимается режим всеобщей самоизоляции в Мурманской и Калининградской областях, но жителям придется привыкать к другому режиму — масочному. При этом люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания по-прежнему должны находиться дома.

Отменен карантин в двух поселках Ямала — Пангоды и Ханымей, где ранее были выявлены очаги коронавируса. С 12 мая в ЯНАО разрешены прогулки при соблюдении дистанции, можно заниматься спортом, заработали салоны красоты, ателье и другие организации сферы бытовых услуг, магазины площадью менее 400 кв. м с отдельным входом, бани, сауны, массажные салоны.

Хорошие новости и для охотников: сезон отменять не будут. Правда охотиться разрешено только местным жителям и строго в районе проживания.

Правило светофора

В Ленинградской области с 12 мая можно сходить в кино, музей, театр и библиотеку. Также для жителей области теперь открыты предприятия торговли и сферы услуг.

«Бизнес должен оправдать наше доверие и строго соблюдать условия и правила, которые мы определили постановлением. В случае их нарушения будут приниматься меры административного наказания вплоть до закрытия бизнеса», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Регион условно разделен на три зоны в цветах светофора, где главное требование — без маски ни шагу.

Для «красной» зоны, куда входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы, разрешена торговля непродовольственными товарами (исключение — парфюмерия и косметика, пользоваться примерочными нельзя); можно сходить на рынок и ярмарку, в торговый центр. Разрешена работа турбаз и домов отдыха — для проживания и отдыха на открытом воздухе. Музеям «красной» зоны можно проводить экскурсии, но только на свежем воздухе и для компании до пяти человек.

Источник: Известия
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В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) разрешена торговля непродовольственными товарами без примерки, работают временные рынки и ярмарки, торговые центры и парки развлечений. Турбазам и домам отдыха разрешено размещать гостей для проживания и отдыха на открытом воздухе, обеспечивать питанием. Музеи в «желтой» зоне могут проводить экскурсии для посетителей на свежем воздухе — для групп до семи человек, и в помещении — до пяти человек.

На территории «зеленой» зоны (Волховский район, Сосновый Бор, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) можно свободно ходить за покупками, работают временные рынки, ярмарки, торговые центры и парки развлечений. Турбазы и дома отдыха работают без ограничений (разумеется, только при обязательном ношении масок в общественных местах). Музеи могут проводить экскурсии на свежем воздухе для неограниченного числа посетителей, а вот людей в помещении придется подсчитать — зеленый свет только группам численностью до девяти человек.

Только в «зеленой» зоне работают кинотеатры, но при выполнении двух условий: все зрители должны быть в масках, а зал должен быть заполнен не больше чем наполовину. Эти же условия действуют и для театров (в том числе в домах культуры).

При этом спектаклей в «красной» и «желтой» зонах пока не посмотреть, но артистам разрешили репетировать. Библиотеки работают как в «зеленой», так и в «желтой» зонах.

Кроме того, с 12 мая в области заработали стоматологии, парикмахерские, возобновляется детская вакцинация.

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