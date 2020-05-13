Нулевые пациенты

Ирландка Мэри Маллон, эмигрировавшая в США в возрасте 15 лет, не была ни шпионкой, ни убийцей. Тем не менее в карантине она провела около 20 лет, и второе заточение стало для нее пожизненным. В начале XX века, не желая ничего дурного, девушка стала преступницей номер один.
Переехав на Запад, Мэри устроилась кухаркой в богатую семью, и все шло хорошо, пока работодатели не заболели. Девушка переехала в другую семью, но и тут у детей и взрослых началась диарея и лихорадка, а одна из прачек скончалась. Мэри сменила еще несколько домов, но странные недомогания следовали за ней по пятам.
Специально нанятый для расследования санитарный врач Джордж Альберт Сопер установил, что у всех заболевших была одна и та же кухарка. Найти ее удалось по горячим следам: Мэри как раз успела поработать в пентхаусе на
Тем не менее вскоре кухарку арестовали прямо на рабочем месте и отправили в тюрьму. Там у нее
Мэри предложили удалить желчный пузырь, но она
Поскольку болезнь никак себя не проявляла, лечащий врач пришел к выводу, что Мэри можно освободить из карантина при условии, что она никогда не пойдет работать кухаркой и будет принимать все разумные меры для предотвращения передачи инфекции другим. Мэри приняла эти условия и устроилась прачкой, но… платили мало, и через несколько лет девушка под псевдонимом Мэри Браун снова нанялась на кухню. И все началось снова.
На сей раз вычислить переносчика оказалось сложнее, так как девушка увольнялась сразу же, как только у работодателей появлялись симптомы заболевания, и меняла имена. Впрочем, ее
На остров к Мэри Маллон, которая вошла в историю как Тифозная Мэри, неоднократно приезжали журналисты. Прежде чем взять у нее интервью, они проходили инструктаж, на котором им объясняли, что даже стакан воды из рук Мэри брать нельзя. Умерла она в возрасте 69 лет от пневмонии. После вскрытия тела врачи подтвердили версию о том, что возбудители опасной болезни жили в ее желчном пузыре. Скорее всего, тиф был у Мэри с рождения и передался ей в утробе матери.
В конце августа 1976 года школьный учитель Мабало Локела из Заира (сейчас Демократическая Республика Конго) вернулся из путешествия по стране в родную деревню Ямбуку. С собой он привез не только подарки — тушу антилопы и обезьянье копченое мясо, но и ломоту в суставах. Сначала мужчина решил, что заразился малярией. Признаки этой болезни были ему хорошо знакомы, так как комаров на местных плантациях всегда было полно, а москитные сетки на окнах для жителей деревни — непозволительная роскошь.
Для уточнения диагноза требовалось сделать анализы, чтобы затем под микроскопом найти возбудителя — малярийных плазмодиев, но местный госпиталь был настолько беден, что вместо медперсонала уход за больными осуществляли монахини из Бельгии. А об анализах и речи не шло. Осмотрев больного, одна из сестер согласилась с диагнозом малярия, сделала укол, и через пару дней Мабало Локела отправился домой.
Первое время казалось, что инъекция работает, но потом лихорадка вернулась с удвоенной силой. Вскоре мужчина настолько ослаб, что не мог вставать. Его мучили приступы диареи и рвоты. В отчаянии жена попросила монахинь прийти к ним, и, когда сестры вошли в маленькую хижину, обнаружили Мабало, лежащего на низкой кровати, облитого потом и едва дышащего. По ушам, под носом и глазами растекалась кровь. Когда жена спросила, смогут ли сестры помочь ее мужу, одна из них покачала головой. «Это
Вскоре Мабало Локела умер. А после похорон заболел 21 человек из его семьи.
Одна за другой начали умирать бельгийские монахини, а следом за ними и другие пациенты. Как показало дальнейшее расследование, в этой африканской клинике было всего пять стеклянных шприцов и многоразовые металлические иглы, которые почти никогда не стерилизовались. Неудивительно, что заразились почти все.
Когда масштаб заболевания стал понятен, в поселок вызвали столичных врачей. Но в то время о вирусе Эбола еще никто не знал, поэтому предпринимались меры против тифа и желтой лихорадки. Слишком похожими были симптомы. Только лечение не помогало. Когда поселок наконец закрыли на карантин, в больнице скончалось 80% сотрудников. Вспышка остановилась еще не скоро, да и то после того, как ситуацией всерьез обеспокоилась Всемирная организация здравоохранения.
Испытанию этим вирусом человечество подверглось в 1918 году — в последние месяцы Первой мировой войны, как раз тогда, когда людям было совсем не до борьбы с болезнями. Да и о перекрытии сообщения речи быть не могло, а это только способствовало распространению испанки. Такое название вирус получил потому, что первой страной, которая громко заговорила о новой проблеме, стала Испания. Хотя нулевым пациентом был вовсе не испанец.
Утром 11 марта 1918 года Альберт Гитчелл, повар американского военного тренировочного лагеря «Фанстон», расположенного в штате Канзас, ощутил невыносимую боль в горле. Одевшись, он собирался все же приступить к своим обязанностям, но понял, что не может нормально передвигаться. Его шатало, голова кружилась, а к горлу подступала тошнота. В медпункте оказалось, что у мужчины температура 40 градусов. Гитчелла сотрясал тяжелый кашель. Лицо синело. Руководство немедленно поместило его в карантин. По одной из версий, разносчиком инфекции стала свинья, которую повар приготовил на ужин.
Вероятно, карантин уберег бы мир от пандемии, но беда оказалась в том, что Альберт являлся поваром в одном из крупнейших
Несмотря на изоляцию Гитчелла, в тот же день в лазарет потянулись пациенты. К полудню их число достигло 107, к концу недели — 522, к концу апреля — 1127. Вспышка заболевания не осталась незамеченной. Но прибывшие с проверкой чиновники сочли это пневмонией, вызванной условиями и тяготами солдатской жизни, и прерывать отправку на фронт не решились. Больных изолировали и продолжили подготовку солдат. Тем более большинство заболевших выздоравливали. Погибло 46 человек, что было гораздо больше, чем при простых эпидемиях гриппа, но все же недостаточно, чтобы поднять шум.
В лагере испанка со временем исчезла, но за счет переправки войск в Европу вирус проник на континент. За 18 месяцев эпидемии в 1918—1919 годах заражению подверглись более 550 млн человек, что составляло на тот момент треть населения планеты.
Сам Альберт Гитчелл, положивший начало пандемии, выздоровел и прожил долгую жизнь. Он умер ровно через полвека после заражения испанкой, в 1968 году. Ему было 78 лет.
Птичий грипп
Известно, что эта вирусная болезнь поражала птиц еще в XIX веке. А первый случай заражения человека зарегистрировали в 1997 году.
Болезнь, вызванная вирусом H5N1, начала активно распространяться в 2003 году и переросла в эпидемию. Самая крупная вспышка птичьего гриппа, вызванная вирусом H7N9, пришлась на 2013 год. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Камбодже и Индонезии.
У заболевшего резко повышается температура, появляется сухой кашель, одышка. Вирус приводит к пневмонии, поражению почек, печени и кроветворных органов. По данным ВОЗ, с 2003 года по декабрь 2013 года от птичьего гриппа умерли 384 человека.
Ученые разработали ряд вакцин, но вирус до конца не побежден.
Атипичная пневмония
ТОРС (в народе — атипичная пневмония) впервые заявил о себе в ноябре 2002 года в Китае. За полгода эпидемии заболели 8,5 тысяч человек, 813 из них умерли. Большинство заразившихся — жители Китая, Гонконга и Вьетнама.
У заболевших начинается лихорадка, головные и мышечные боли, сухой кашель. При этом симптомы простуды отсутствуют. В тяжелой стадии начинается пневмония, отек легких и токсический шок. Общая смертность составляет 9−12%
Эффективной вакцины против возбудителя, коронавируса SARS-CoV, пока не создано, но работы ведутся.
Свиной грипп
Хотя вспышки свиного гриппа происходили и раньше, о нем активно заговорили с 2007 года, когда вирус H1N1 стал распространяться в Филиппинах. Два года спустя крупная вспышка произошла в Мексике и США и переросла в пандемию.
По данным ВОЗ, в мире было зафиксировано свыше 414 тысяч подтвержденных случаев заражения, более 5 тысяч человек скончались.
Первые симптомы болезни такие же, как у гриппа. Затем появляются диарея, рвота, боли в животе.
Против свиного гриппа разработано несколько вакцин.
Менингит
В Западной Африке в 2009—2010 году произошла вспышка бактериального менингита. От эпидемии погиб 931 человек.
Во время болезни воспаляется головной и спинной мозг. Заболевший погибает, если не оказать ему своевременную помощь.
Эпидемию удалось остановить, обеспечив страны вакцинами.
Холера
В 2010 году Гаити охватила эпидемия холеры. Источником распространения инфекции стала загрязненная фекалиями река. На январь 2012 года погибло почти 7 тысяч человек.
Стране катастрофически не хватало антибиотиков. К борьбе с болезнью подключились международные гуманитарные организации.
Ближневосточный респираторный синдром
Воспалительное заболевание вызывает коронавирус MERS-CoV. Крупная вспышка произошла в Южной Корее в 2015 году. Умерло 33 человека.
Заболевших госпитализировали с лихорадкой, кашлем, болью в мышцах или суставах, одышкой и головной болью. В тяжелых случаях болезнь вызывает изменение легочной ткани и может вызвать септический шок.
Вакцины пока что не существует.
Геморрагическая лихорадка Эбола
Редкую, но очень опасную болезнь вызывает вирус Эбола. Крупнейшая вспышка эпидемии произошла Западной Африке в 2014—2015 году. В это время умерло больше 11,3 тысяч человек.
На начальной стадии у болезни симптомы гриппа. Затем следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, иногда икота и сыпь. Смерть наступает из-за обезвоживания и слишком низкого кровяного давления.
Эффективной вакцины до сих пор нет, но разработки ведутся.
Коронавирусная инфекция COVID-19
Острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, начала распространяться в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире заразились уже 92,8 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались.
Симптомы болезни — лихорадка, кашель, усталость, одышка, боль в мышцах или суставах, иногда — боль в горле и головная боль. Болезнь может протекать в легкой или тяжелой форме.
Вакцины пока что не существует, но над ней работают очень активно.