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12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эксперимент показал, как быстро распространяются вирусы (видео)

Очень эффективный способ напомнить о важности правил гигиены.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 278 180+83 854
Скончалось292 316+5 701
Выздоровело1 502 620+37 694
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В Японии решили продемонстрировать наглядно, как быстро распространяются микробы и вирусы при касании.

Сеть общественного вещания NHK пригласила экспертов по инфекционным заболеваниям из Университета св. Марианны в Кавасаки. Для эксперимента они организовали фуршет. Одному из гостей на руку нанесли флуоресцентную краску.

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Когда после окончания фуршета в помещении включили флуоресцентные лампы, в краске оказались руки и лица участников, их одежда, стол и столовые принадлежности. Больше всего следов краски было оставлено на крышках посуды, щипцах для еды и ручках кувшинов с напитками.

Простая демонстрация показала, как легко может распространяться инфекция через касание.

Во втором эксперименте участникам фуршета предлагали часто мыть руки, еду выдавали порционно, а приборы часто меняли. Проверка показала, что в этом случае флуоресцентные «микробы» не подхватил никто, кроме изначального носителя.

Анна Лысенко

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 13.05
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