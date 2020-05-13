Эксперимент показал, как быстро распространяются вирусы (видео)

В Японии решили продемонстрировать наглядно, как быстро распространяются микробы и вирусы при касании.
Сеть общественного вещания NHK пригласила экспертов по инфекционным заболеваниям из Университета св. Марианны в Кавасаки. Для эксперимента они организовали фуршет. Одному из гостей на руку нанесли флуоресцентную краску.
Когда после окончания фуршета в помещении включили флуоресцентные лампы, в краске оказались руки и лица участников, их одежда, стол и столовые принадлежности. Больше всего следов краски было оставлено на крышках посуды, щипцах для еды и ручках кувшинов с напитками.
Простая демонстрация показала, как легко может распространяться инфекция через касание.
Во втором эксперименте участникам фуршета предлагали часто мыть руки, еду выдавали порционно, а приборы часто меняли. Проверка показала, что в этом случае флуоресцентные «микробы» не подхватил никто, кроме изначального носителя.