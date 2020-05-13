13:28 (мск), источник: Ведомости
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020
Обязательные экзамены для 9-х классов отменят
Сроки проведения ЕГЭ в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения. Дата пока неизвестна, ее назовут «в ближайшее время». В ведомстве также отметили, что сдавать экзамены должны будут только тем выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальные получат оценки по итогам года.
По словам заминистра просвещения Виктора Басюка, такие решения приняты по рекомендации органов здравоохранения, «исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов».