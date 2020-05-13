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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при коронавирусе

Вскоре в России в клинической практике начнут использовать пять отечественных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 281 838+84 696
Скончалось292 376+5 707
Выздоровело1 503 964+37 889
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Источник: Reuters

Он уточнил, что разработки введут в клиническую практику в ближайшие недели, и некоторые из них заменят иностранные медикаменты. «Они реально меняют картину заболевания», — отметил глава Минздрава, добавив, что одно из новых лекарств имеет противовирусную активность.

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Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков утверждал, что реально эффективное лекарство от COVID-19 появится к осени.

Сейчас ученые Regeneron Pharmaceuticals занимаются созданием препарата, который помогает иммунитету бороться с заболеванием через искусственное добавление антител.

По словам Волчкова, на данный момент медицина находится в каменном веке в отношении «вирусов острой фазы» (грипп, другие коронавирусы).

По данным на 13 мая, в России коронавирус выявлен у 242 тысячи жителей, 2212 человека скончались. Страна вышла на второе место по числу зараженных.

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