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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили

Минпросвещения РФ приняло решение о повторном переносе единого госэкзамена, сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов в ходе совещания с региональными органами образования. Точную дату он не сообщил. Господин Кравцов заявил, что для девятиклассников будет отменен в этом году ОГЭ по русскому языку и математике — итоговые оценки будут выставлены по текущей успеваемости в 2020 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения», — приводит слова министра просвещения пресс-служба ведомства.

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Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, добавляют там. При этом, для тех выпускников, которые не планируют поступать в 2020 году, обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Напомним, срок начала сдачи ЕГЭ уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.

Позже министр просвещения Сергей Кравцов заявлял в интервью «Ъ», что единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что единый государственный экзамен необходимо перенести на конец лета: «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь».

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Опрошенные «Ъ» эксперты тогда опасались, что проведение ЕГЭ в конце лета лишит родителей, детей и учителей каникул, а начало учебного года для первокурсников в вузах может сдвинуться на ноябрь.

Отметим, что ранее на том, чтобы в этом году ЕГЭ сдавали лишь желающие поступать в вузы, настаивала ассоциация ведущих вузов «Глобальные университеты».

Анна Васильева

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