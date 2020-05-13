ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения», — приводит слова министра просвещения пресс-служба ведомства.
Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, добавляют там. При этом, для тех выпускников, которые не планируют поступать в 2020 году, обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.
Напомним, срок начала сдачи ЕГЭ уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.
Позже министр просвещения Сергей Кравцов заявлял в интервью «Ъ», что единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что единый государственный экзамен необходимо перенести на конец лета: «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь».
Опрошенные «Ъ» эксперты тогда опасались, что проведение ЕГЭ в конце лета лишит родителей, детей и учителей каникул, а начало учебного года для первокурсников в вузах может сдвинуться на ноябрь.
Отметим, что ранее на том, чтобы в этом году ЕГЭ сдавали лишь желающие поступать в вузы, настаивала ассоциация ведущих вузов «Глобальные университеты».