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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что во время пандемии коронавирусной инфекции артисты проводят онлайн-концерты и корпоративы.

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Источник: РИА Новости

Певец описал одно из таких онлайн-мероприятий:

Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена.
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Он добавил, что в таких случаях не следует использовать микрофон, иначе это «убивает жанр». По его словам, нужно, чтобы это выглядело как звонок другу.

«Берешь гитару и поешь», — пояснил Сюткин.

Артист также рассказал, что время самоизоляции проводит с пользой: продолжает работать над репертуаром, а также участвует различных мероприятиях в Сети.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли. В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.

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