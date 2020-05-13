Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

Певец описал одно из таких
Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена.
Он добавил, что в таких случаях не следует использовать микрофон, иначе это «убивает жанр». По его словам, нужно, чтобы это выглядело как звонок другу.
«Берешь гитару и поешь», — пояснил Сюткин.
Артист также рассказал, что время самоизоляции проводит с пользой: продолжает работать над репертуаром, а также участвует различных мероприятиях в Сети.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли. В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.