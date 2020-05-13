15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корейскую «богиню молодости» стали путать с одноклассницами ее дочери
Женщина поражает юным видом.
51-летняя Ли Су Джин из Южной Кореи выглядит так молодо, что женщину путают с подругами ее
Ли Су Джин работает стоматологом. Несколько лет назад она приняла участие в корейском телешоу о семейных проблемах. Дочь Ли переживала сложный период в школе и отказывалась разговаривать с матерью.
Внешность кореянки привлекла внимание — она собрала внушительную
Теперь Ли с дочерью часто появляются на фотографиях вместе, и многие комментаторы считают их одногодками.
Анна Лысенко