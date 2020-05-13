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15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корейскую «богиню молодости» стали путать с одноклассницами ее дочери

Женщина поражает юным видом.

51-летняя Ли Су Джин из Южной Кореи выглядит так молодо, что женщину путают с подругами ее дочери-подростка.

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Ли Су Джин работает стоматологом. Несколько лет назад она приняла участие в корейском телешоу о семейных проблемах. Дочь Ли переживала сложный период в школе и отказывалась разговаривать с матерью.

Внешность кореянки привлекла внимание — она собрала внушительную онлайн-аудиторию и продолжила вести блог даже после того, как история с участием в шоу закончилась, а проблемы девочки были решены.

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Теперь Ли с дочерью часто появляются на фотографиях вместе, и многие комментаторы считают их одногодками.

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Анна Лысенко

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