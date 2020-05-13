Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

Отмечается, что это первый в стране пациент такого возраста, который излечился от COVID-19.
«Тринадцатого мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией», — уточнили в ведомстве.
Женщина находилась на плановом лечении в больнице. У ее соседки по палате выявили коронавирусную инфекцию.
В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА женщина поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.
Пандемии коронавирусной инфекции подверглись большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заразились более четырех миллионов человек, более 283 тысяч погибли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по количеству жертв и заразившихся.
В России всего зафиксировали 242 271 случай COVID-19. Более 43 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2116 человек умерли.