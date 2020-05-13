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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Столетняя жительница России вылечилась от коронавируса, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 291 081+85 280
Скончалось293 157+6 217
Выздоровело1 507 598+37 147
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Отмечается, что это первый в стране пациент такого возраста, который излечился от COVID-19.

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«Тринадцатого мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией», — уточнили в ведомстве.

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Женщина находилась на плановом лечении в больнице. У ее соседки по палате выявили коронавирусную инфекцию.

В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА женщина поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.

Пандемии коронавирусной инфекции подверглись большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заразились более четырех миллионов человек, более 283 тысяч погибли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по количеству жертв и заразившихся.

В России всего зафиксировали 242 271 случай COVID-19. Более 43 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2116 человек умерли.

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16:35 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 13.05
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