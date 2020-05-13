15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка нашла на свалке очень редкие и дорогие книги о Гарри Поттере
За них она может выручить более 22 тысяч долларов.
65-летняя бывшая школьная учительница из британского графства Бакингемшир, выйдя на пенсию в 2008 году, подрабатывала на загородной свалке. По словам женщины, она всегда с трепетом относилась к выброшенным книгам, а потому, когда ей попалось несколько экземпляров книги «Гарри Поттер и философский камень» она решила забрать их себе, сохранив для внуков.
Но книги остались невостребованы и пролежали на чердаке бывшей учительницы 12 лет. Пока в мае 2020 года женщина не увидела новость о том, что аукционный дом Hansons Auctioneers из графства Дербишир проводит
Оно было напечатано тиражом 500 экземпляров и «прославилось» благодаря большому количеству опечаток. За эту книгу женщина может выручить на аукционе от 10 до 15 тысяч долларов. Другие книжки в мягком переплете тоже представляют ценность: их можно продать от 2 до 4 тысяч долларов за каждую.
Онлайн аукцион состоится 21 мая, и бывшая учительница уже подала заявку на участие в нем, пишет The Mirror.
Екатерина Гура