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15:35 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Большинство россиян одобрили предложенные Путиным меры по поддержке населения

Большинство россиян поддерживают меры, озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам 11 мая, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 283 885+81 964
Скончалось292 619+5 784
Выздоровело1 504 429+37 017
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Источник: Пресс-служба Президента России

О выступлении президента 11 мая слышали 88% россиян, 70% из них следили за выступлением Путина или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним, еще 72% остались удовлетворены содержанием выступления Путина. Кроме того, 66% следивших за обращением считают, что глава государства понимает реальную ситуацию и проблемы людей.

Большинство россиян поддерживают меры, озвученные президентом. Так, меру о введении разовых выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно поддерживают 95% россиян.

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Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% граждан, а введение выплаты в 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь, поддерживают 92%.

Еще по 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца.

Поддержку 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

По 76% россиян поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки поддерживает 75% россиян.

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Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян. А предоставление дополнительного капитала госструктурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63% россиян.

Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% респондентов, не согласны с этим 17%. Еще 73% граждан считают, что президент стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, — считают 67% россиян.

11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики.

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