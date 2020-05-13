Соавтор закона о домашнем насилии Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

По ее словам, болезнь она переносит бессимптомно. «По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — написала она.
Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ).
6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»). Имена еще двух заразившихся Володин не назвал.
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