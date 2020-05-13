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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Соавтор закона о домашнем насилии Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Госдумы и соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 291 081+85 280
Скончалось293 157+6 217
Выздоровело1 507 598+37 147
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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, болезнь она переносит бессимптомно. «По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — написала она.

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Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ).

6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»). Имена еще двух заразившихся Володин не назвал.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал о положительном результате теста на коронавирус. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы.

Ранее коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

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