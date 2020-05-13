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17:38 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Минпросвещения РФ: планирующим поступать в вуз необходимо будет сдать два ЕГЭ по выбору

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать два экзамена по выбору. Об этом в среду заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью телеканалу «Росиия-24».

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Источник: РИА "Новости"

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, — им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать, исходя из того, на какой факультет в какой университет он поступает», — сказал Глушко.

Ранее в среду Минпросвещения сообщило об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников девятых классов, а также заявило, что сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ будут вновь скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний срок.

При этом, в Минпросвещения уточнили, что проводить ЕГЭ в этом году планируется только для тех выпускников, кто намерен поступать в вузы по окончании школы.

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