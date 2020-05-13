Минпросвещения РФ: планирующим поступать в вуз необходимо будет сдать два ЕГЭ по выбору

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, — им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать, исходя из того, на какой факультет в какой университет он поступает», — сказал Глушко.
Ранее в среду Минпросвещения сообщило об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников девятых классов, а также заявило, что сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ будут вновь скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний срок.
При этом, в Минпросвещения уточнили, что проводить ЕГЭ в этом году планируется только для тех выпускников, кто намерен поступать в вузы по окончании школы.