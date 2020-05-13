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18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В кратере гавайского вулкана появилось гигантское озеро

Об этом свидетельствуют новые снимки NASA.

Спутник NASA Lansat 8 сделал детальные снимки кратера вулкана Килауэа — одного из самых активных вулканов на Гавайях. На фото можно увидеть гигантское озеро, площадь которого, по оценкам специалистов, равняется площади пяти футбольных полей, а его глубина составляет более 30 метров.

Источник: NASA

Впервые воду в Халемаумау (крупнейший кратер вулкана) ученые увидели летом 2019 года, однако тогда озеро было едва заметным. Отмечается, что водоем появился в этом кратере впервые в истории.

Источник: NASA

В 2018 году во время крупного извержения дно кратера провалилось на 70 метров ниже уровня грунтовых вод, которые стали подниматься и заполнять воронку, образовывая озеро, пишет Newsweek.

Екатерина Гура

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