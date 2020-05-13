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21:58 (мск), источник: Ведомости

Минкомсвязи после критики Путина объяснило сбой портала госуслуг

Сбои в работе портала госуслуг были вызваны большим количеством обращений за получением пособия на детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба Минкомсвязи. Нагрузка оказалась рекордной для портала за все время существования.

О введении таких выплат президент объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. За 20 часов работы формы через портал было направлено более 2 млн заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель. Сейчас на портале оформляется более 2000 заявлений в минуту по новой услуге, добавили в пресс-службе.

Минкомсвязи запустило сервис для оформления новых выплат на детей 12 мая. После этого сайт госуслуг перестал работать. Сбой продолжался несколько часов. Путин раскритиковал работу министерств по организации выплат семьям с детьми. Президент подчеркнул, что портал госуслуг не справился со своей задачей по приему заявлений на эти выплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.
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