21:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа ЕГЭ до двух
Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа обязательных для сдачи ЕГЭ, заявили в ведомстве.
Сегодня, 13 мая, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что в этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 выпускники будут сдавать только два ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз.
«Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало», — говорится в сообщении Минобрнауки (цитата по ТАСС).
В ведомстве уточнили, что решение о формате и сроках проведения ЕГЭ принимается Рособрнадзором по согласованию с Министерством просвещения. «Для Минобрнауки России и вузов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ», — добавили в ведомстве.
В Минобрнауки отметили, что вариант проведения ЕГЭ в дистанционном формате не исключается только «для маломобильных групп населения». Ранее в ведомстве допустили такую форму проведения экзаменов.
Напомним, для борьбы с коронавирусом обучение в российских школах с конца марта проходит дистанционно. Сегодня, 13 мая, Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ с 8 июня на неопределенный период. Рособрнадзор рекомендовал провести ЕГЭ в августе.