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21:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа ЕГЭ до двух

Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа обязательных для сдачи ЕГЭ, заявили в ведомстве.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 315 679+82 175
Скончалось294 879+4 947
Выздоровело1 523 214+41 900
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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 13 мая, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что в этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 выпускники будут сдавать только два ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз.

«Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало», — говорится в сообщении Минобрнауки (цитата по ТАСС).

В ведомстве уточнили, что решение о формате и сроках проведения ЕГЭ принимается Рособрнадзором по согласованию с Министерством просвещения. «Для Минобрнауки России и вузов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ», — добавили в ведомстве.

В Минобрнауки отметили, что вариант проведения ЕГЭ в дистанционном формате не исключается только «для маломобильных групп населения». Ранее в ведомстве допустили такую форму проведения экзаменов.

Напомним, для борьбы с коронавирусом обучение в российских школах с конца марта проходит дистанционно. Сегодня, 13 мая, Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ с 8 июня на неопределенный период. Рособрнадзор рекомендовал провести ЕГЭ в августе.

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