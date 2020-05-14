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05:23 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: в России возможны второй и третий подъемы заболеваемости из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов считает, что эти подъемы уже не будут выраженными.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 14.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 347 018+84 967
Скончалось297 197+5 236
Выздоровело1 548 547+55 097
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Источник: РИА "Новости"

Второй и третий подъемы заболеваемости из-за новой коронавирусной инфекции возможны в России до появления эффективной вакцины или формирования у населения коллективного иммунитета. Об этом заявил в среду заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«При любой респираторной вирусной инфекции мы надеемся на коллективный иммунитет. Понятно, что свести заболеваемость до нуля не представляется возможным, поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъем, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится», — сказал он.

При этом подъемы уже не будут выраженными, отметил Горелов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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