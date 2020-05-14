Эпидемия цинизма. Какие способы обмана наиболее часты в период самоизоляции

Фальшивые пропуска
Многие регионы ввели у себя пропускной режим на период самоизоляции. Мошенники быстро смекнули, что продажа цифровых пропусков — золотое дно. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, недавно полиция задержала двух молодых мужчин, которые через популярный мессенджер предлагали купить цифровые пропуска для свободного передвижения по Москве и области, Петербургу и Краснодару. Аферисты представлялись правоохранителями и обещали помочь оформить пропуска по «серой схеме через портал госуслуг». Стоило это «по-божески» — от 2,5 до 3,5 тыс. руб. Против «помощников» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Отвечать за подделку документов придётся и предпринимателю из Ростова-на-Дону. Его задержали с поличным при продаже бланков разрешения на перемещение по региону. 38-летний бизнесмен получил их для своей фирмы в районной администрации, но решил продавать желающим в интернете по 9 тыс. руб.
Напоминаем, что все разрешения, пропуска, коды и пр. выдаются бесплатно, их оформлением занимаются городские или региональные власти, а информацию о способах их оформления можно найти на официальных сайтах.
Липовые штрафы
В регионах, где нет необходимости получать подобное разрешение, мошенники зарабатывают на «нарушениях режима самоизоляции». Скоро, вполне возможно, жертв будут искать среди «нарушителей масочного режима». МВД уже официально предупредило о поддельных СМС, которые сообщают человеку о якобы выписанном штрафе. В сообщениях значатся ФИО и сумма — 4 тыс. руб.
В тексте говорится, что, если гражданин не хочет стать фигурантом уголовного дела по ст. 236 УК за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, надо как можно скорее оплатить штраф по номеру телефона, указанному в СМС. Установлено, что СМС приходили из Красноярского края. Пишут похожие сообщения и на электронную почту. Письма более обстоятельные: мол, вычислили ваше нарушение по геолокации. Платить предлагается опять-таки на телефон.
И это первый признак мошенничества — штрафы так никогда не взимаются. Более того, в любом штрафе, который выписывается госорганами, должен быть указан номер постановления. Его легко проверить через сайт госуслуг. Всё остальное — мошеннические рассылки.
Лекарства и вакцины
«Лекарствами» от коронавируса аферисты начали торговать ещё в марте. Например, в Казани объявления о них размещали прямо на стендах у жилых домов.
О том, что чудо-пилюли не существует, теперь знают даже школьники, но это не остановило мошенников.
Сегодня они торгуют очистителями воздуха, убивающими вирус, масками с фильтрами и т. п. Самые наглые размещают объявления о мелких партиях костюмов защиты, масках и пр., берут предоплату и исчезают.
Есть предложения и для богатых клиентов — аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В конце апреля в Подмосковье сотрудники МВД и ФСБ задержали торговцев незарегистрированными аппаратами. Задерживали, как в кино, — со стрельбой и погоней. ИВЛ, которые пытались сбыть, были произведены ещё в 1999—2000 гг. и, конечно, не имели сертификатов. В Москве и Подмосковье изъяли 287 аппаратов «Фаза-5НР» на 200 млн руб. Позже во время обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено ещё 1,5 тыс. аппаратов.
Для клиентов победнее у мошенников — более бюджетные предложения. Звонят на мобильный от имени лжеврачей или сотрудников Роспотребнадзора и сообщают, что у кого-то из близких положительный текст на COVID-19. Дальше начинается выманивание денег для «улучшения условий в больнице и лечения».
Аферисты умудряются впаривать даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него. В столице полиция задержала троих таких деятелей и изъяла «тесты», которые продавали в интернете по 2,3 тыс. Кроме того, они предлагали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови с неким веществом.
Не попасться на удочку таких аферистов достаточно просто: нельзя покупать медицинские изделия и услуги с рук.
Компенсация за маски
На масках сегодня зарабатывают даже классические интернет-мошенники. Они размещают объявление в соцсетях, что крупный российский банк выплачивает гражданам компенсацию за приобретение одноразовых медицинских масок. Но, чтобы её получить, надо заполнить простенькую форму на сайте. Перейдя по ссылке, жертва указывает свой телефон и реквизиты банковской карты, на которую якобы придёт компенсация. А затем со счёта списываются все деньги.
Негодяи плодят липовые сайты для кражи личных данных или данных банковской карты практически в ежедневном режиме. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например ВОЗ или Минздрава.
Особенно опасно переходить по ссылкам в рассылках — легко можно напороться на программу, ворующую все ваши данные. Заманивают в такие ресурсы весьма затейливо: например, предлагают узнать, как убить вирус в квартире с помощью фена! Появляются мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. На сайте просят ввести данные банковской карты.
Никогда и никому ни устно, ни письменно не сообщайте данные своей карты.
Обещания господдержки
Манипулируют мошенники и надеждой народа на господдержку. Под предлогами предоставления мифических пособий и компенсаций ущерба от карантина, помощи в отсрочке кредита и пр. они просят предоставить личные данные, которые потом легко используют для наживы. Но не это главный их заработок: аферисты берутся «помочь» в решении этих вопросов, но за небольшую комиссию, которую надо заплатить.
К сообщению прилагают ссылки на сайты, где эти выплаты «оформляются». Тем, кто заполняет там анкетные данные, приходит сообщение о якобы полагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч. Другой вариант — звонок пожилому человеку на телефон: якобы для перечисления «карантинной» выплаты нужно назвать данные банковских карточек.
Не доверяйте сообщениям из сомнительных источников. Информация о возможных компенсациях и способах их получения размещается на госпорталах и в СМИ.
Дезинфекция квартиры
Ситуацией с пандемией воспользовались и квартирные воры, которые под видом дезинфекторов (хотя ни в одном городе России обработку квартир не проводят — только подъезды) при полной амуниции проникают в квартиры. После их ухода вирусов, скорее всего, станет больше, а вот налички и ценностей — меньше. Ещё один способ проникновения воров в квартиру — «бесплатный анализ на дому».
В МВД напоминают, что все вопросы с тестами, анализами пропусками и пр. надо решать только через официальные организации. И ни в коем случае нельзя никому сообщать номер паспорта и банковской карты.