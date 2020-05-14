06:05 (мск), источник: Известия
Получили — прослезились: медикам Владимира выплатили копейки за борьбу с COVID
Бойцы передовой коронавируса всё еще надеются на стимулирующие выплаты.
В среду, 13 мая, на совещании по
Почему за свои риски медики не получили достойные деньги — разбирались «Известия».
Медики, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, имеют право на получение стимулирующих и дополнительных выплат согласно двум постановлениям правительства: № 415 и № 484. Первая выплата начисляется исходя из установленного процента от средней зарплаты в регионе. Например, врач скорой помощи должен получить 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев 2019 года. Вторая выплата, или «президентская» надбавка, о которой Владимир Путин сообщил 8 апреля, идет из расчета не более 100% на одну ставку и варьируется в зависимости от должности от 25 тыс. рублей до 80 тыс. рублей в месяц.
По словам
«На 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. На Чукотке и в Магадане даже не приступили к выплатам», — заявил
15 мая все долги перед медиками за апрель должны быть закрыты. Некоторые чиновники уже получили предупреждение за неспешную работу с медицинскими доплатами. Так, еще в конце апреля прокурор Хакасии внес представление главе республики Валентину Коновалову
Во Владимирской области ситуация со стимулирующими выплатами оказалась странной. Департамент здравоохранения Владимирской области поручил главным врачам медучреждений разработать проект приказов, по которым будут начислять деньги. Единовременная выплата, предусмотренная постановлением правительства № 415, была распределена следующим образом: врачи скорой помощи должны получить чуть больше 22 тыс. рублей, а, например, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, — 11 148,8 рубля за «фактически отработанное время».
«Наш работодатель посчитал, что это расчет за минуты. Там даже был расписан пример: вот
Расстроенные медики попросили разобраться в ситуации местную прокуратуру. Сообщается, что примерно на такие же суммы расплатились и с сотрудниками «скорой» в
Как рассказал «Известиям» сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, с середины апреля в профсоюз стали поступать сообщения о мизерных «поминутных» надбавках. В связи со сложившейся ситуацией были направлены письма
«Выплаты стимулирующего характера осуществляются за фактически отработанное время, то есть за всё время работы, за исключением периодов отсутствия медицинского работника на рабочем месте по уважительным причинам: в связи с болезнью, нахождением в отпуске, в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — отмечается в разъяснительном письме органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Семеновой, медикам не разъяснили методику расчета. В результате возникло справедливое непонимание и ощущение, что на людях сэкономили.
«Стремление некоторых руководителей медорганизаций “оптимизировать” выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19, “по минутам” не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — отметила Татьяна Семенова.
Впрочем, Андрей Коновал говорит еще и о другой проблеме, которую не учли в ведомстве.
«Выплаты свели к фактически подтвержденным случаям COVID-19. А что такое фактически подтвержденные случаи? То есть лабораторно. Но мы знаем об ошибках при тестировании, далеко не всех тестируют», — отмечает сопредседатель профсоюза.
Для разъяснения информации по выплатам будут организованы специализированные горячие линии: в одних регионах такие телефоны уже есть (например, в Краснодарском крае), в других просят поторопиться.
«До каждого врача должны быть доведены эти средства, — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Мы обратились к губернаторам, чтобы они создали горячие линии по консультированию принципов начисления данных средств».
Что же касается медиков Владимира, то при необходимости им советуют обращаться к руководителю Следственного управления по Владимирской области.
«Если вы знаете, какое пособие вам положено, какие выплаты в связи с условиями, в которых сейчас проводится работа медицины, просьба — не стесняться, никого не бояться и напрямую обращаться к руководителю Следственного управления по Владимирской области, полковнику юстиции Артему Александровичу Кулакову», — цитируют местные СМИ старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Ирину Минину.
Обращения принимают как по электронной почте, так и через форму в
«По переведенным выплатам однозначно должны быть проведены перерасчеты, — отмечает Андрей Коновал. — Мы уже готовим соответствующий алгоритм, шаблон, который позволит любому медику подать требование о перерасчете».