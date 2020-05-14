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06:05 (мск), источник: Известия

Получили — прослезились: медикам Владимира выплатили копейки за борьбу с COVID

Бойцы передовой коронавируса всё еще надеются на стимулирующие выплаты.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 14.05
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Источник: РИА "Новости"

В среду, 13 мая, на совещании по социально-экономической ситуации в России премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание коллег на необходимость сделать всё, чтобы медики вовремя получали причитающиеся им доплаты. В некоторых регионах выплат еще в глаза не видели, а где-то, как во Владимире, ситуация из серии «обнять и плакать» — доплата фельдшера от местных властей в апреле составила чуть меньше 260 рублей. При этом некоторые медики говорят об отсутствии необходимых средств защиты для работы с зараженным коронавирусом даже в специализированном госпитале. На информацию о нехватке СИЗ во Владимире уже обратили внимание в Следственном комитете России. В Москве ждут доклад от регионального СК по ситуации с нарушением прав медработников и принятых мерах.

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Идут неровно

Медики, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, имеют право на получение стимулирующих и дополнительных выплат согласно двум постановлениям правительства: № 415 и № 484. Первая выплата начисляется исходя из установленного процента от средней зарплаты в регионе. Например, врач скорой помощи должен получить 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев 2019 года. Вторая выплата, или «президентская» надбавка, о которой Владимир Путин сообщил 8 апреля, идет из расчета не более 100% на одну ставку и варьируется в зависимости от должности от 25 тыс. рублей до 80 тыс. рублей в месяц.

Деньги из федерального бюджета на стимулирующие выплаты ушли в регионы еще 30 апреля, но распределяются со скрипом. Так, по данным на 9 мая, на руки выплаты получили только 56 тыс. человек в 56 субъектах.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, до регионов было доведено 27,5 млрд рублей, но израсходовано на доплаты пока только 4,5 млрд рублей.

«На 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. На Чукотке и в Магадане даже не приступили к выплатам», — заявил премьер-министр в ходе совещания в среду, 13 мая.

Впрочем, за минувшие сутки ситуация немного улучшилась. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, выплаты получили 63,3% всех медработников.

15 мая все долги перед медиками за апрель должны быть закрыты. Некоторые чиновники уже получили предупреждение за неспешную работу с медицинскими доплатами. Так, еще в конце апреля прокурор Хакасии внес представление главе республики Валентину Коновалову из-за несвоевременной выплаты стимулирующих средств.

Деньги по секундомеру

Во Владимирской области ситуация со стимулирующими выплатами оказалась странной. Департамент здравоохранения Владимирской области поручил главным врачам медучреждений разработать проект приказов, по которым будут начислять деньги. Единовременная выплата, предусмотренная постановлением правительства № 415, была распределена следующим образом: врачи скорой помощи должны получить чуть больше 22 тыс. рублей, а, например, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, — 11 148,8 рубля за «фактически отработанное время».

Впрочем, на деле суммы оказались иными: на местах «фактически отработанное время» истолковали как «время работы непосредственно с коронавирусной инфекцией». Как рассказала фельдшер Станции скорой медицинской помощи г. Владимира Екатерина Ашаева, за свои труды в апреле она получила 259,42 рубля.
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«Наш работодатель посчитал, что это расчет за минуты. Там даже был расписан пример: вот такой-то фельдшер был на вызове столько-то времени и одна минута стоила 2,44 рубля, представляете? Мы возмутились, конечно, стали связываться со СМИ, пытаться дозвониться до Мозалева (директор регионального департамента здравоохранения — “Известия”)… В итоге устно нам сказали, что всё это будут пересматривать, но пока еще никаких дополнительных денег нам не поступало», — цитирует медика портал «ПроВладимир». Больше всех получил фельдшер педиатрической бригады — 1,8 тыс. рублей.

Расстроенные медики попросили разобраться в ситуации местную прокуратуру. Сообщается, что примерно на такие же суммы расплатились и с сотрудниками «скорой» в Гусь-Хрустальном.

Как рассказал «Известиям» сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, с середины апреля в профсоюз стали поступать сообщения о мизерных «поминутных» надбавках. В связи со сложившейся ситуацией были направлены письма премьер-министру и министру здравоохранения, а в интернете появилась петиция с требованием заплатить медикам обещанное.

В Минздраве медиков услышали и призвали местные власти не экономить на выплатах.
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«Выплаты стимулирующего характера осуществляются за фактически отработанное время, то есть за всё время работы, за исключением периодов отсутствия медицинского работника на рабочем месте по уважительным причинам: в связи с болезнью, нахождением в отпуске, в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — отмечается в разъяснительном письме органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Семеновой, медикам не разъяснили методику расчета. В результате возникло справедливое непонимание и ощущение, что на людях сэкономили.

«Стремление некоторых руководителей медорганизаций “оптимизировать” выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19, “по минутам” не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — отметила Татьяна Семенова.

Впрочем, Андрей Коновал говорит еще и о другой проблеме, которую не учли в ведомстве.

«Выплаты свели к фактически подтвержденным случаям COVID-19. А что такое фактически подтвержденные случаи? То есть лабораторно. Но мы знаем об ошибках при тестировании, далеко не всех тестируют», — отмечает сопредседатель профсоюза.

По его словам, оплачивать следует не только подтвержденные случаи COVID-19, но и все подозрительные и вероятные. Также нужно расширить категории работников, которым предназначены надбавки.

Не надо стесняться

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Для разъяснения информации по выплатам будут организованы специализированные горячие линии: в одних регионах такие телефоны уже есть (например, в Краснодарском крае), в других просят поторопиться.

«До каждого врача должны быть доведены эти средства, — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Мы обратились к губернаторам, чтобы они создали горячие линии по консультированию принципов начисления данных средств».

Что же касается медиков Владимира, то при необходимости им советуют обращаться к руководителю Следственного управления по Владимирской области.

«Если вы знаете, какое пособие вам положено, какие выплаты в связи с условиями, в которых сейчас проводится работа медицины, просьба — не стесняться, никого не бояться и напрямую обращаться к руководителю Следственного управления по Владимирской области, полковнику юстиции Артему Александровичу Кулакову», — цитируют местные СМИ старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Ирину Минину.

Обращения принимают как по электронной почте, так и через форму в интернет-приемной на сайте регионального Следственного комитета.

«По переведенным выплатам однозначно должны быть проведены перерасчеты, — отмечает Андрей Коновал. — Мы уже готовим соответствующий алгоритм, шаблон, который позволит любому медику подать требование о перерасчете».

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