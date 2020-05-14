В ПФР дали совет по выбору времени для оформления заявки на детские выплаты

Собеседник издания посоветовал подавать заявку на выплату не раньше 15 мая. Он пояснил, что на данный момент портал госуслуг перегружен
Сервис по оформлению выплат на детей запустили 12 мая. Подать заявку для ее получения можно будет до 1 октября.
Дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми были утверждены указом президента Владимира Путина на фоне эпидемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет положено по десять тысяч рублей, до 3 лет — по пять тысяч. По подсчетам Минтруда, поддержку от государства смогут получить почти 1,7 миллиона семей.