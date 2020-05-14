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07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В ПФР дали совет по выбору времени для оформления заявки на детские выплаты

Россиянам дали совет по выбору времени для оформления заявки на детские выплаты. Подробности об этом рассказал изданию Ura.ru источник в Пенсионном фонде России (ПФР).

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Источник: РИА "Новости"

Собеседник издания посоветовал подавать заявку на выплату не раньше 15 мая. Он пояснил, что на данный момент портал госуслуг перегружен из-за большого потока посетителей и не работает в полном объеме.

Сервис по оформлению выплат на детей запустили 12 мая. Подать заявку для ее получения можно будет до 1 октября.

Дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми были утверждены указом президента Владимира Путина на фоне эпидемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет положено по десять тысяч рублей, до 3 лет — по пять тысяч. По подсчетам Минтруда, поддержку от государства смогут получить почти 1,7 миллиона семей.

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