Россияне за время самоизоляции выиграли 2,5 миллиарда рублей в лотереи

«Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами. За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 миллиарда 432 миллиона 172 тысячи 826 рублей», — сообщил распространитель.
Там добавили, что 524 участника стали обладателями свыше 100 тысяч рублей, а 73 — свыше 1 миллиона. Всего за этот период выиграли 46 суперпризов в шести различных государственных лотереях.
В Татарстане в «Жилищную лотерею» выиграли более 10 миллионов рублей, в Москве в «Гослото «5 из 36» — более 9 миллионов рублей, в Воронежской области в лотерею «12/24» — более 8 миллионов рублей. Также, например, миллионерами стали жители Белгородской и Кемеровской областей, Санкт-Петербурга, Волгоградской области.
В «Столото» напомнили, что в связи с пандемией коронавируса победители лотерей могут обратиться за своими крупными выигрышами в течение 3,5 лет с момента публикации результатов.