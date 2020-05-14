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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что актриса умерла 11 мая.

Алла Мещерякова дебютировала в кино в 1964 году в картине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова. В 1966-м снялась в первой главной роли в ленте «Сердце друга».

Также Мещерякова появилась в таких фильмах, как «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля», «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Уникум» и «Успех». Она служила в Московском государственном театре киноактера с 1965 года.

6 мая сообщалось о смерти звезды фильмов «Не могу сказать “прощай”» и «Дочки-матери» Татьяны Паркиной. Ей было 68 лет.

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