Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
Фоторепортажи
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
15Как Европа выходит из карантина
12:08 (мск), источник: Газета.Ру

Классовое разделение: пандемия изменит работу школ в России

Роспотребнадзор рекомендовал школам изменить режим обучения после карантина.

Коронавирус COVID-19
12:37 (мск)Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 362 996+84 816
Скончалось297 465+5 149
Выздоровело1 558 462+55 842
Идёт загрузка
Источник: Reuters
Российские школы ждет новый режим работы из-за пандемии. Изменится расписание занятий, разные классы не смогут общаться на переменах, массовые мероприятия будут запрещены — соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор. Занятия физкультурой при этом надо по возможности переносить на свежий воздух, считают в ведомстве.

Российские школы после открытия будут работать в новом режиме из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.

Школы должны будут «усилить педагогическую работу» по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей. Кроме того, в ведомстве рекомендуют дезинфицировать школьные помещения.
Новость
ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили

«Обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», — перечисляется в документе.

Претерпевает изменения и расписание занятий — время начала первого урока для разных классов должно различаться, чтобы «максимально разобщить» группы учащихся. То же самое касается и времени проведения перемен.

За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение. «Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение, организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном помещении», — заявили в ведомстве.

Общение учеников из разных классов во время перемен «должно быть исключено».

Рекомендуется также сократить по возможности число учеников в одном классе и смешение их в группах продленного дня. Запрещено проведение массовых мероприятий в учебных заведениях.

Кроме того, каждое утро сотрудникам школы, учащимся и их родителям будут измерять температуру. На входе здания установят также дозаторы с антисептиками. Наконец, занятия физкультурой Роспотребнадзор рекомендует «с учетом погодных условий» перенести на открытый воздух. «Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале», — предлагается в рекомендациях.

Новость
В российских школах задумали отменить общие перемены

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко ранее заверил, что ситуация с распространением коронавируса в России не приведет к тому, что школьники выпускных классов будут оставлены на второй год.

Он отметил, что школьник может остаться на второй год только согласно регламенту, то есть если «не выполнит программу, которую он изучает, получит очень много плохих отметок». «Ситуация [с эпидемией коронавируса] никаким образом не может привести к тому, что массово останутся на второй год учащиеся девятых и одиннадцатых классов», — уточнил чиновник.

Глушко указал, что министерство прилагает все усилия, чтобы школьникам не пришлось учиться летом. Однако не исключается и такая возможность в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. По словам замминистра, перед ведомством стоит задача в установленные сроки завершить учебный год.

Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось, ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий. Наша задача сделать так, чтобы люди независимо от того, где они находятся, могли получить образовательный контент, завершить обучение и в летний период отдыхать со своими семьями.
Дмитрий Глушко
Замминистра просвещения

Замминистра обратил внимание, что ситуация зависит от распространения коронавирусной инфекции по стране, а также от того, насколько сознательно проявят себя граждане и будут ли они соблюдать режим самоизоляции.

Новость
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

14 марта российское министерство просвещения рекомендовало регионам временно перевести обучение школьников в дистанционный режим. Эти рекомендации были даны в целях профилактики распространения коронавируса нового типа. Спустя четыре дня глава ведомства сообщил на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования, что весенние каникулы перенесены в школах с 23 марта по 12 апреля.

В Москве, к примеру, с 18 мая школьники смогут посещать онлайн-занятия по желанию. «Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок», — говорится в сообщении. Оценки за год учителя должны выставить 15 мая.

Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 14.05
 Кофе впервые стал популярнее чая в России
Врач рассказала, что заразиться COVID-19 можно даже в перчатках
Коронавирус COVID-19
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Эпицентр пандемии переместился из Европы в Америку. В Бразилии рекорд смертности за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Медикам Владимира выплатили копейки за борьбу с COVID-19
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
В России возможны второй и третий подъемы коронавируса
Здоровье
Описаны новые правила въезда туристов в Сочи в условиях пандемии Основанием для проезда в Краснодарский край станет путевка.
Hi-Tech
Что будет, если сбросить настройки на iPhone Есть несколько вариантов
Горячие темы на Авто
Короновирус 318
Будет весна, полагаете вы? 177
Видеорегистраторы. 136
говорят пришло ОНО... 108
Кино
9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли По словам актрисы, девочка отлично справилась со своими первыми кинопробами
Новости партнеров
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
Женщины, красота которых вне сомнений
Самые забавные моменты карантина: когда за дело взялись кошки
Каким стал мальчик-мажор из фильма "Игрушка" спустя 40 лет (фото)
Gnezdo.ru
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Его Сулейман покорил мир. А глянь на его жену
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Она встретила его в 63. Чудо в жизни Ахеджаковой
Леди
Почему 40-летнему Эмину Агаларову не везет с женщинами На днях стало известно, что певец и бизнесмен Эмин Агаларов разводится со своей второй супругой. Вспоминаем все его романы в нашем материале.
Новости партнеров
Деревенские соседи Пугачевой и Галкина рассказали всю правду
Почему Гайдай ни разу не снял Миронова после "Бриллиантовой руки"
Чем отличаются КТ и МРТ
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь