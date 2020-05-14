10:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Сберечь снег до следующего сезона. Как выживает лыжный курорт в пандемию?
Горнолыжный сезон на финском курорте Леви, который находится в 150 км севернее от полярного круга, обычно длится до мая.
Но в этом году, несмотря на рекорд по количеству выпавшего снега, лыжи пришлось зачехлить еще в марте
Местные бизнесмены решили не отчаиваться и сберечь выпавший снег к следующему сезону. Они собрали его в кучи и накрыли специальным материалом, чтобы снег не растаял летом.