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10:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сберечь снег до следующего сезона. Как выживает лыжный курорт в пандемию?

Горнолыжный сезон на финском курорте Леви, который находится в 150 км севернее от полярного круга, обычно длится до мая.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 350 026+87 227
Скончалось297 251+5 270
Выздоровело1 551 911+58 250
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Но в этом году, несмотря на рекорд по количеству выпавшего снега, лыжи пришлось зачехлить еще в марте из-за коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные бизнесмены решили не отчаиваться и сберечь выпавший снег к следующему сезону. Они собрали его в кучи и накрыли специальным материалом, чтобы снег не растаял летом.

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