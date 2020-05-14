В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения.
Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).
Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 — в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.
13 мая сообщалось о 10 028 новых случаев заражения коронавирусом в РФ, в Москве было 4 703 случая.
В Москве за сутки выявлены 4 712 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130 716. На Московскую область пришлись 918 заболевших, на
В Ярославской области прирост составил 87 случаев, в Тамбовской области — 86, в Самарской области — 84, в Брянской области — 82, в Ульяновской области — 80, в Чувашии — 79, в Ростовской области — 78, в Курской и Новосибирской областях — по 76, в
В Липецкой области и Забайкальском крае коронавирус диагностирован еще у 46 человек, во Владимирской, Воронежской, Астраханской и Пензенской областях — по 45, в Челябинской области — 44, в Пермском крае — 42, в Архангельской и Тюменской областях — по 41, в Ингушетии, Тыве и Алтайском крае — по 39, в Марий Эл — 37, в Смоленской и Калининградской областях — по 36, в Калмыкии и Якутии — по 35, в Мордовии и Омской области — по 34, в Костромской области — 31, в Крыму — 30, в
В Иркутской области коронавирус диагностировали у 26 пациентов, в Чечне — у 24, на Мурманскую область и Красноярский край пришлись по 21 случаю, на Тверскую область — 20, на Новгородскую и Кировскую области — по 15, на Кемеровскую область — 13, на Карелию, Вологодскую, Псковскую и Амурскую области — по 12, на Камчатский край — 11. В Курганской и Томской области выявлены по 9 новых случаев, в Коми и Хакасии — по 8, в Удмуртии — 7, в Еврейской АО — 6, в Адыгее — 5, в Республике Алтай — 3, в Сахалинской области и Севастополе — по 2, в Магаданской области и Чукотском АО — по 1.