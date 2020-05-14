Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции

Согласно этим данным, 7% респондентов считают, что их семейные отношения за этот период резко ухудшились. При этом о такой проблеме мужчины заявляют чаще, чем женщины — 8% и 5% респондентов соответственно.
О разводе в период самоизоляции подумывают 3% россиян, при этом женщины в большей мере готовы расторгнуть брак, чем мужчины — 5% и 3% опрошенных соответственно.
Согласно опросу, большинство россиян (58%) считают, что самоизоляция никак не повлияла на их семейные отношения, которые
Вместе с тем, почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что его отношения в браке за данный период улучшились — 6% опрошенных говорят, что семейные отношения просто стали лучше, 13% респондентов считают, что режим самоизоляции помог понять, что их спутник жизни — лучший человек в мире.
Опрос был проведен