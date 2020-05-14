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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — К выводу о резком ухудшении своих семейных отношений за время, проведенное в режиме вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, пришли 10% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в «Интерфакс».

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 364 172+85 992
Скончалось297 491+5 175
Выздоровело1 560 035+57 415
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Источник: РИА "Новости"

Согласно этим данным, 7% респондентов считают, что их семейные отношения за этот период резко ухудшились. При этом о такой проблеме мужчины заявляют чаще, чем женщины — 8% и 5% респондентов соответственно.

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О разводе в период самоизоляции подумывают 3% россиян, при этом женщины в большей мере готовы расторгнуть брак, чем мужчины — 5% и 3% опрошенных соответственно.

Согласно опросу, большинство россиян (58%) считают, что самоизоляция никак не повлияла на их семейные отношения, которые по-прежнему хорошие. Еще 4% россиян оценивают свои отношения в браке, как такие же плохие, что и до сидения дома.

Вместе с тем, почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что его отношения в браке за данный период улучшились — 6% опрошенных говорят, что семейные отношения просто стали лучше, 13% респондентов считают, что режим самоизоляции помог понять, что их спутник жизни — лучший человек в мире.

Опрос был проведен 12—13 мая среди состоящих в браке 1600 россиян в возрасте старше 18 лет в 336 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.

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