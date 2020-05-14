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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Пилот оставил в небе над США два русских слова

Неизвестный пилот оставил в небе над США запись из двух слов на русском языке. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 364 172+85 992
Скончалось297 491+5 175
Выздоровело1 560 035+57 415
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Источник: Flightradar24 AB

На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «мой руки».

Согласно информации портала, инцидент был зафиксирован в среду, 13 мая, в районе заказника Браунс Фарм (Browns Farm Wildlife Management Area) в американском штате Флорида. Полет был выполнен легким самолетом Cessna 172N Skyhawk, он вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около часа.

Похожий случай ранее произошел в небе над Новосибирской областью. Российский пилот вывел вопрос «А где все?» в районе села Сидоровка в Колыванском районе. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA. Позже была раскрыта личность пилота — им оказался новосибирский летчик Олег Кобзев. По его словам, такой трюк он осуществил впервые — ранее ничего, кроме кренов и разворотов ему выполнять не доводилось.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 14.05
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